Llevo días obsesionada con el valor de lo cotidiano, de eso que por pequeño, repetitivo o habitual suele pasar desapercibido aunque lo tengamos delante de ... las narices, entre nuestras manos, bajo nuestros pies, ante nuestros ojos. Una pareja adulta poniendo a punto una planta en un balcón, una escena que no vi yo sino que captó un amigo con la cámara de su móvil probablemente y que compartió en redes sociales, es lo que desató esa idea de lo cotidiano.

Una mañana cedí el paso a una señora mayor y me regaló una sonrisa a este minúsculo gesto de cortesía. Otro día, también en el barrio al que ya me había acostumbrado, otra señora me dio los buenos días y me dijo que estaba guapa con mi gorro de lana, aún hacía frío. No conocía a ninguna de las dos pero me alegraron el día. Quise dejar constancia de aquellos pequeños gestos cotidianos, muy propios de los pueblos, pero menos cuando solemos andar entre desconocidos en las ciudades en las que ya no saludamos al vecindario. Demos las gracias y sonriamos más, es fácil, ellas, las dos señoras, lo hicieron.

Hace muchos años pasó esto: una niña en un supermercado cogió algo de los productos refrigerados y le dijo a su madre, «mamá se me está helando el corazón», me obsesioné tanto con aquella idea que la dibujé, una niña con un corazón helado y una sonrisa en la cara. Menuda ocurrencia brillante, pensé.

Esas pequeñas cosas son las que nos mantienen despiertos en la vorágine de los días productivos. En una sociedad en la que somos más que ciudadanos, individuos que laboran, trabajan y producen, es importante dejarnos escapar por las grietas de las obligaciones para simplemente observar, mirar, vivir lo cotidiano.

He estado un tiempo sin trabajar y lo que en un principio me generó una tremenda angustia se convirtió poco a poco en vivir en los pequeños placeres del día a día, desde el paseo, a la compra del pan o la vuelta al mercadillo con una amiga para mirar todo con otros ojos. Ver cómo montan las paradas, la primera conversación de la mañana, el rebusco en los puestos de todo a tres euros hasta encontrar una americana antigua de un lino extraordinario al tacto, o esos espárragos blancos y buenísimos que acabaron cocinados con un poco de puerro y jamón. El tiempo para «recolectar» en el mercado y cocinar, el tiempo para leer, ir a la biblioteca y sentarse a ojear el periódico en las sillas que nunca habías ocupado porque estaban para las personas que tú pensabas que nada tenían que hacer. El dejar el móvil un poco de lado, solo un poco y olvidarte de la angustia y de la ansiedad aunque no desaparezcan las preocupaciones porque la vida sigue aunque tú no estés subida a la rueda de la productividad.

Entre ese vivir sin aparentes obligaciones vi esta semana la película 'La estrella azul', una película que transita entre la música, la búsqueda y el dolor y que recupera la figura del músico zaragozano Mauricio Aznar. Maruicio estuvo a punto de tocar la gloria del éxito pero prefirió buscar otros caminos y siguió hasta Argentina el rastro de Atahualpa Yupanqui, conoció en este viaje a una familia de músicos y encontró entonces la felicidad del virtuosismo y del silencio. Leyendo sobre Mauricio y sobre Atahualpa encuentro unos versos que narran cómo nace un aromo, un árbol, en la grieta de una piedra.

Y la película, y el árbol en esa grieta y los paseos en la sierra y en el mercadillo y las amigas y su sororidad y los saludos de las señoras me devuelven a mirar en lo cotidiano.