Mi padre murió un 11 de mayo de 1995 tras una larga y dolorosa enfermedad, es decir, murió de cáncer, concretamente de cáncer de pulmón. ... Faltaban unos días para que cumpliese los 42 años, era joven, ahora a punto de llegar a esa edad soy más consciente de ello, y creía tener toda la vida por delante. Pero todo eso yo lo supe mucho más tarde.

En 1995 no se hablaba de la enfermedad, cualquier eufemismo era bueno para evitar el concepto concreto, tardamos años en casa en pronunciar la palabra, era tabú y con ese tabú murió aquel hombre que durante meses sobrevivió, casi sin herramientas, con un dolor profundo. Así lo recuerdo, triste y taciturno en aquellos días. Nunca he sabido si él sabía, porque aún me cuesta preguntar.

Posteriormente, con los años y con un saco de preguntas almacenadas en un rincón, me enfadé con él, pensaba que había tirado la toalla, que no había luchado lo suficiente, lo culpé, era la rabia por la pérdida la que me cegaba. Pero nos equivocamos profundamente cuando pensamos que el cáncer es una batalla en la que se pierde si mueres, o se gana si vives, en la que hay que ser como un superhéroe con capa y antifaz.

No se trata de ser valiente o fuerte, el peso como una culpa no debe recaer sobre el enfermo o la enferma, el peso está en la investigación, en el diagnóstico precoz, en una sanidad pública fuerte y en un tejido social y familiar que te acompañe, en un sistema, en definitiva, que no permita que te quedes fuera, que no te abandone ante un diagnóstico que llega como si un transatlántico se colara en tu habitación.

La escritora y periodista Inés Martín Rodrigo acaba de publicar un artículo desgarrador pero también sanador, porque la escritura y la literatura sanan, como ella dice «solo hay un modo cuerdo de intentar comprender todo lo que la enfermedad comporta, y es la escritura». Buscar en las palabras lo que tanto duele. En el caso de mi padre no había palabra para definir a la enfermedad, la había, pero se callaba y eso hacía como si no existiera, un manto de silencio y de vacío.

Han pasado 29 años, hoy 4 de febrero, en el Día Mundial contra el Cáncer hablamos sobre la enfermedad, le ponemos no solo nombre sino también rostro. El primero en mi vida fue mi padre pero no el único, han sido muchas las personas a las que quiero y conozco que han hecho frente al diagnóstico, cada una a su manera, ni mejor, ni peor, así como diferentes son las formas de vivir y de sentir.

Lo que ha cambiado mucho desde entonces es además de la visibilidad, el apoyo. Cuando hoy un equipo médico diagnostica a un paciente este cuenta con el calor de asociaciones que hacen un trabajo cercano, que abrazan y arropan, cuentan con profesionales que desde diferentes ámbitos les acompañan, con psicooncólogos, trabajadores sociales, toda una red que puede sostenerte. Son estas pequeñas victorias en el estado de bienestar social en el que vivimos las que nos salvan. Son las redes que tejemos con las manos cargadas de experiencia.

En su artículo la escritora Inés Martín Rodrigo describe de qué manera tan diferentes afrontaron sus padres la enfermedad, ambos fallecieron, su madre como mi padre hace demasiado tiempo. No es fácil escribir sobre esto pero quizás nos ayude a afrontar silencios, miedos y tristezas acumuladas.

Cáncer es una palabra con cientos de significados, tantos como casos y personas, millones de historias que como esta merecen ser contadas.