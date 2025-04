Joan Margarit escribió «Amar es un lugar/ Perdura en lo más hondo: es de dónde venimos/ Y también el lugar donde queda la vida», amar ... es el lugar del que partir y al que llegar, el lugar que habitar. Amar como filosofía de vida también en estos días cargados de luces y de intensidad. Se ama hasta en los lugares en los que no parece posible el amor.

He pensado en que la Navidad en cierto modo me recuerda a un Gran Hermano. Ya saben, en cuanto a eso de que las emociones se intensificaban y magnificaban, eran lo que decían todos los concursantes cuando salían de esos muros para explicar comportamientos a priori inexplicables, aquello de «quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza» (me quedé muy atrás en el imaginario de Gran Hermano).

Entre gastos y excesos durante estos días nuestras emociones también están algo desbordadas, echamos más de menos a los que no están, a los que se fueron recientemente o a quienes marcharon hace mucho pero cuyo hueco en la mesa de Nochebuena sigue siendo como un agujero negro. Comemos más, gastamos más, bebemos más y queremos o hacemos que queremos más. Todo es de más. Las alegrías son más pero también las penas parecen más pesadas. Lo exagerado y brillante, lo desmedido y eufórico priman.

Encontrar el tono adecuado entre tanta algarabía no es nada fácil. Un tono en el que no ahogarse de desesperación si no llegas al volumen general, un tono en el que no te pases de entusiasmo. Encontrar el término medio en estos días de exagerada felicidad es tarea imposible.

Hay poco espacio para la vulnerabilidad, pero seguimos siendo vulnerables, de carne y hueso, humanos de punta del pelo a punta del pie, tan humanos que echamos de menos. Echamos de menos a los niños que fuimos, aquellos niños que se levantaban a las 7 de la mañana de un día frío de Reyes para abrir los pocos regalos que dejaban sus majestades en casa al lado de un trocito de carbón. Ese pedazo de piedra representaba el peso de nuestro conciencia y la reprimenda que nos recordaba, sin sutilidades, que a partir del día siguiente nos teníamos que portar mejor, a los dos días se nos olvidaba.

Estos días son intensos sí, más intensos si vives un drama personal, una ausencia reciente y dolorosa, si te has quedado sin trabajo por enésima vez junto a muchos compañeros que compartirán tu drama, cada uno en su mesa de Nochebuena, con la incertidumbre en la boca en cada bocado de una cena casi siempre pesada. Nuestro carbón un 22 de diciembre, adelantado y sin explicación. Pero la vida es así y los niños que recogían regalos con legañas en los ojos ya lo han aprendido.

En esta Navidad en la que parece que todo duele más porque pesa, también todo sabe mejor porque es menos, la abundancia no da la felicidad, la da el saber mirar lo que tenemos, supongo, o eso nos decimos para no sentirnos naufragados sin tierra firme que pisar. Es como eso de que nos ha tocado el Gordo pero tenemos salud, una cosa por la otra porque todo no se puede.

No les quiero dejar un sabor agridulce en la boca con unas líneas que parecen ahogadas porque en realidad me gustan estos días y disfruto poniendo el árbol y cenando con mi familia porque hay ausencias pero también nuevas incorporaciones y recibimos amigos y soñamos con un 2024 mejor. Y abrazamos y queremos y amamos porque amar es mi lugar, es nuestro lugar, el lugar en el que siempre quedarnos. Felices días.