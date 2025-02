Comenta Compartir

Después de setenta y ocho años, hace dos inviernos volvió a nevar en Cartagena. Fue algo tan inusual que, cuando comenzaron a caer los primeros copos, nos asomamos a la ventana entre asombrados y escépticos, pensando que no iba a cuajar. Pero cuajó, como cuaja la gelatina en la nevera. Entonces, alborozados, los directores de sucursal permitieron salir a la calle a los empleados, y los maestros a los críos, y los ordenadores a los columnistas, y los alcaldes a los concejales, incluso a los de la oposición, y pisamos la nieve, y vimos por primera vez nuestras huellas sobre algo que no era arena. Durante poco más de una hora fuimos invierno, y nos convertimos en un paisaje de postal, de los que vamos a buscar en coche a muchos kilómetros de aquí. Después, la nieve se derritió, como los amores ocultos se derriten al sol y como James Stewart rodando '¡Qué bello es vivir!'. La película de Capra se filmó durante una ola de calor, y mientras el ángel sudaba por conseguir sus alas, James Stewart sudaba bajo su sombrero. Para el rodaje inventaron una nieve artificial mezclando espuma química con agua; la misma, o parecida, que se ha inventado Abel Caballero: con cincuenta cañones por banda, el alcalde va a inundar de nieve las calles de Vigo este invierno. Para cambio climático, el suyo.

Caballero es un superhéroe cuyos poderes no paran de aumentar: si antes dominaba los fenómenos eléctricos, ahora también domina los meteorológicos. Una mezcla entre Electro y Tormenta capaz de desafiar al mismísimo Calendario Zaragozano. Cada hora, Vigo se verá envuelto bajo una capa de nieve artificial que no moja, que no cala, que no te deja atascado en medio de la carretera, que no hiela. Será la nieve blandita, blanca y suave que hemos mitificado los desnevados pero que, en realidad, no existe. Posiblemente, la nieve falsa sea mejor que la real. Como las películas de Capra son mejores que la vida.