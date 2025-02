La niebla en carretera

Quiero hacer constar algo muy preocupante relacionado con la niebla, tan común en diciembre. Hace unos días iba en coche por la carretera a la salida de Trujillo y había una niebla muy espesa. Iba despacio, conduciendo por esa carretera, con la luz de cruce ... y las antiniebla encendidas, y naturalmente, casi todos los vehículos que transitaban por la carretera también llevaban las luces pertinentes encendidas. Pero, ví, sin embargo, más de dos coches que circulaban con los faros apagados entre el espesor de la niebla con el consiguiente peligro para sus ocupantes y para los conductores de otros vehículos. También ví algunas personas que daban su cotidiano paseo por los estrechos arcenes de la carretera. Eran como bultos oscuros que solo se veían cuando estaba uno bastante cerca, y además iban sin chaleco reflectante. Esto supone un peligro considerable para esas personas que tan imprudentemente pasean por los arcenes de las carreteras en días de niebla.

Téngase en cuenta que ya es peligroso pasear al lado de la carretera los días sin niebla, así que más aún cuando la niebla borra prácticamente la calzada y desdibuja el paisaje. Hago desde aquí un llamamiento a la prudencia para que en los días de niebla no circulen peatones ni ciclistas por las carreteras, ni por cunetas ni arcenes, porque aunque tanto peatones como ciclistas crean que controlan, no es así, pues ellos no pueden prever ni evitar, con esa actitud tan irresponsable, ningún posible accidente.