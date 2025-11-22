HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El punto ciego

El tiempo suspendido

Nia Estévez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El tiempo es una ilusión ordenada. Una experiencia subjetiva que notamos solo por las alteraciones de nuestro alrededor. Sabemos que pasa porque las agujas se ... han movido, porque las arrugas aparecen, por las ausencias. En esa forma de organizarnos, la piel absorbe la espera como la nieve que se derrite al tocarla. Caminamos por las vísperas con pasos flotantes, que toman peso cuando algo nos retrae a un recuerdo y al futuro al mismo tiempo. Eternalismo se llama. Lo consiguen el olor a castañas en la calle, luces apagadas con forma de pinos, los trajes de fiesta. Ahí sabes en qué momento te encuentras, en qué víspera. La Navidad no empieza un día concreto. Se mueve en el calendario como en un lugar suspendido. El vaho de las palabras se pasea entre nosotros en los mercadillos y las felicitaciones a los conocidos, se escurre entre las bufandas y nos llega hasta las manos en los bolsillos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  6. 6 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  7. 7 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  8. 8 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  9. 9

    El puerto de Badajoz triunfa
  10. 10 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El tiempo suspendido

El tiempo suspendido