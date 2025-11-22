El tiempo suspendido

El tiempo es una ilusión ordenada. Una experiencia subjetiva que notamos solo por las alteraciones de nuestro alrededor. Sabemos que pasa porque las agujas se ... han movido, porque las arrugas aparecen, por las ausencias. En esa forma de organizarnos, la piel absorbe la espera como la nieve que se derrite al tocarla. Caminamos por las vísperas con pasos flotantes, que toman peso cuando algo nos retrae a un recuerdo y al futuro al mismo tiempo. Eternalismo se llama. Lo consiguen el olor a castañas en la calle, luces apagadas con forma de pinos, los trajes de fiesta. Ahí sabes en qué momento te encuentras, en qué víspera. La Navidad no empieza un día concreto. Se mueve en el calendario como en un lugar suspendido. El vaho de las palabras se pasea entre nosotros en los mercadillos y las felicitaciones a los conocidos, se escurre entre las bufandas y nos llega hasta las manos en los bolsillos.

Tenemos gestos que nacen en una mirada contagiosa de buenos sentimientos y alegría, sostenidos por sonrisas que superan las expectativas, y mueren a los pocos días. Nos enredamos en un ovillo mal recogido entre la corriente de los centros comerciales y, al sorprendernos la primera noche fría, nos refugiamos con los amigos y la familia. Es una fiesta íntima donde se sufre con disimulo o se celebra a pecho descubierto. Se la espera de igual modo en la angustia que en el placer. Se comparten las caricias en el hombro frente a una silla vacía o se invita a permanecer a quien acaba de llegar porque asomar en una familia ajena demuestra interés en quedarse. Nos enseña las fragilidades.

Esas fechas son una pausa. Un aliento contenido en el vaivén de nuestro movimiento interno. Puede que, de alguna manera, albergue una esperanza egoísta o el amor mundial, dependiendo de la generosidad de cada uno. Son días de silencios compartidos y del renacer de la añoranza por los que decidieron no estar y por los que no están aún sin haberlo decidido. Es un despilfarro de intenciones.

Un disfrute. Mesas llenas, árboles de plástico enfebrecidos de espumillones, bolas y leds de colores. Desaparece la pesadumbre de las rutinas para adentrarnos en la luz que emiten las farolas cuando el frío y la humedad les obligan a poner más interés. Esa refulgencia tímida se siente acogedora en plena calle, entre el gentío y el alboroto. Una borrachera en todos los sentidos que nos vapulea sin descanso durante las vacaciones establecidas y nos agota.

Se nos secan las buenas intenciones, las ganas de marisco y, la fiesta, convertida ya en un recuerdo, da permiso al tiempo para volver a asomarse al reloj y calcular las rutinas. Volvemos al equilibrio. Da igual la religión que te guíe, da igual que sepas o no el origen de las fiestas, no importa si te quedas o desapareces; la Navidad envuelve al tiempo en un capullo de seda para transportarnos a todos en volandas de un año a otro. En orden y sin empujar.