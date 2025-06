Mar o montaña

Tiendo a salirme del relato oficial, a veces, ni siquiera me pongo de acuerdo conmigo misma. Pero es que pensar consiste en eso, en discutirse ... lo que ocurre tanto a nosotros como a nuestro alrededor.

Hace unos días, y como se acerca el veranito, me fui a pasar un fin de semana a la playa. Solo de pensar en irme a descansar, en el olor a sal o en el sonido de las olas, se me hace la boca agua (más que por el arroz seco del chiringuito que se riega con cerveza), y el hecho de salir de la rutina se sienten vacaciones, cortas, pero vacaciones al fin y al cabo.

Llego ansiosa, pero feliz hasta la arena, me quito las chanclas, y me dispongo a esquivar latas de bebidas, botellas de agua, sombrillas como trincheras, balones volando cerca de las cabe zas y otras aventuras, con tal de llegar al borde de la tierra. Llegar, llegué, pero agotada, distraída y mirando de reojo al balón verde fluorescente que sobrevolaba a la gente (de cometas ni rastro). Solté mi mochila sin mirar muy bien dónde y descalza, medio en pelotas (como dictan las nuevas libertades femeninas) y con una ilusión renovada, cogí aire para concentrarme en el agua que me mojaba los pies y en el sonido blanco de las olas. Imagínenme ahí, de pie, respirando hondo…

Ahora tratando de esquivar el sonido de la conversación de la mujer a mi lado, que grita la receta de la carne mechada como ella la hace, que es la mejor manera. Me la apunto mentalmente y agrego un poco de mi mano en la cocina, mientras ella sigue discutiendo con su cuñada (lo sé, porque lo ha dicho) sobre otras cuestiones familiares. Me centro y vuelvo a la carga. En la primera exhalación, el bostezo de Bad Bunny, vuelve a sacarme de la respiración porque me distraigo intentando entender qué ha dicho en esa frase reguetonera, que casi mejor no saber.

Otro intento, me digo, pero antes de terminar de coger aire, un empujón en la espalda me abre los ojos y casi me tira al agua y me baño de sopetón. Desisto y me meto en el agua. Hago como que nado un poco, que si me echas un vistazo rápido parece que hasta con estilo y cuando me salgo, ya fresquita, se me ha olvidado el dolor de cuello, pero me he acordado de que me comprometí en entregar este artículo (entre otras cosas) y de que yo había ido hasta la playa para relajarme, pero no he podido.

Vuelvo al principio haciendo acopio de todo lo aprendido en los vídeos de mindfulness y lo intento otra vez, pero en el piso, que se ha convertido, de repente, en un remanso de paz. Ahora sí que imagino mi silueta frente al mar, escuchando el sonido blanco de la gente que se mezcla con el, casi transparente, de las olas. Me relajo por fin y pienso (por lo de pensar que les comentaba al principio), que, igual este verano, pruebo a veranear en la montaña. Por probar (y pensar) que no quede.