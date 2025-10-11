Durante décadas hemos ido viendo imágenes desgarradoras de lo que ocurre en Palestina (sabemos que esto viene de largo). Las noticias van y vienen, los ... gobiernos han ido cambiando, los discursos se repiten. Y, mientras tanto, seguimos con nuestras rutinas, sintiéndonos impotentes o, peor aún, ajenos. Pero hay momentos en que el silencio se vuelve insoportable, y el conflicto en Palestina ha llegado a un punto en el que la indiferencia también es una forma de violencia. Israel tira las bombas y el resto del mudo los mira. Esto no es un análisis geopolítico ni una postura partidista, es una reflexión desde el lugar en el que me encuentro, entre la preocupación y la sensación de no poder hacer nada.

En los últimos meses, varios países europeos –como España y Portugal– han reconocido oficialmente al Estado palestino. Suena como un avance histórico o una señal política importante, pero la realidad es que Palestina no tiene control sobre su territorio, sus fronteras ni su economía. Me parece el papelón político de sus vidas, que queda estupendo en pantalla y en los periódicos. Gaza está sitiada, Cisjordania ocupada y los asentamientos israelíes siguen creciendo. Hablar de un «Estado» bajo estas condiciones es como ofrecer un diploma a alguien que ni siquiera tiene una escuela. ¿Para qué sirve tanto reconocimiento si sobre el terreno todo sigue igual o va a peor? No se trata de tener un Estado en el papel, sino uno donde la gente pueda vivir con dignidad. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, declaró recientemente que Hamás no formará parte de un futuro gobierno palestino. Eso está bien, creo que nadie esperaba otra cosa, pero no sabemos quién representa realmente al pueblo palestino.

Se han impuesto sanciones a quienes violan el derecho internacional, se ha cortado el suministro de armas, se ha aumentado la ayuda humanitaria… La masacre continúa. Podemos exigir a nuestros gobiernos coherencia, podemos votar con conciencia, apoyar organizaciones que trabajan en el terreno. Debemos hacer fuerza. No basta con palabras bonitas en los parlamentos. La paz requiere decisiones valientes. Y presión social. Más de 30.000 muertos en Gaza. Familias enteras bajo los escombros. Hospitales bombardeados. Niños sin agua, sin refugio, sin futuro. La ONU ha hablado de crímenes de guerra. Pero nadie ha rendido cuentas. Todavía alguno políticos se niegan a llamarlo por su nombre. Repita conmigo: GENOCIDIO.

Con tanta destrucción, tanto odio acumulado, y tan poca voluntad política real, es difícil imaginar un futuro distinto al exterminio. Como ciudadanos, no podemos resolver el conflicto de Medio Oriente. Pero sí podemos decidir qué clase de mundo queremos construir con nuestras palabras. Lo que ocurre en Palestina no es un conflicto lejano, ni un problema ajeno. Es una tragedia humana que interpela a nuestra conciencia colectiva. Cada niño enterrado bajo los escombros, cada hospital bombardeado, cada vida que se apaga por inanición, nos recuerda que callar también es tomar partido. Deberíamos exigir justicia donde hay impunidad, y humanidad donde solo queda ruina. La paz se construye desde la conciencia y desde la empatía radical. Y todo empieza con una decisión simple: no mires hacia otro lado.