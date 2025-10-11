HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
EL PUNTO CIEGO

¿Estado palestino?

Nia Estévez

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Durante décadas hemos ido viendo imágenes desgarradoras de lo que ocurre en Palestina (sabemos que esto viene de largo). Las noticias van y vienen, los ... gobiernos han ido cambiando, los discursos se repiten. Y, mientras tanto, seguimos con nuestras rutinas, sintiéndonos impotentes o, peor aún, ajenos. Pero hay momentos en que el silencio se vuelve insoportable, y el conflicto en Palestina ha llegado a un punto en el que la indiferencia también es una forma de violencia. Israel tira las bombas y el resto del mudo los mira. Esto no es un análisis geopolítico ni una postura partidista, es una reflexión desde el lugar en el que me encuentro, entre la preocupación y la sensación de no poder hacer nada.

