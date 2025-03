Nepotismo gubernamental

La filosofía política demuestra –y la realidad confirma– que la democracia –siendo imperfecta– es el mejor sistema para organizar la convivencia de los ciudadanos. Pero ... tiene enemigos: uno de ello, la corrupción. Una de sus formas es el nepotismo ('nepos-nepotis', sobrino). Aunque ya existía desde la antigüedad, adquiere mayor difusión durante la modernidad y en el ámbito de la iglesia, donde algunos papas y jerarcas favorecieron con altos cargos a sus 'sobrinos'(hijos naturales), llegando algunos de ellos a cardenales, e incluso al papado. En la política, el caso más claro de nepotismo fue cuando Napoleón nombró rey de España a su hermano José. Como se habrá percatado el lector, lo que prima por encima de todo en el nepotismo es el parentesco, más allá del mérito.

En el ámbito gubernamental social-podemita se han dado bastantes casos de nepotismo. Cito sólo tres. 1) Irene Montero, ministra de Igualdad, gracias a su pareja, Pablo Iglesias. Sus méritos se reducen a una licenciatura en Psicología y a unos años de activismo político radical. Tan magro currículum está en la base de la ley del ‘sólo sí es sí’, de la que es principal impulsora.

2) Begoña Gómez. Asesora de diferentes ONG, alta ejecutiva del Instituto de Empresa (IE) para sus actividades en África a través de una nueva división, el ‘Africa Center’, y directora de cursos de formación en la universidad Complutense. Sus méritos, una licenciatura en Marketing por ESIC y dos másteres: en administración y dirección de empresas y en administración de relación con clientes. Pero hay sospechas de que la licenciatura la consiguiera en una academia privada y de que no era homologable oficialmente, sospecha reforzada al no haber constancia pública de la misma. No es, pues, doctora, ni investigadora ni profesora fija universitaria, requisitos imprescindibles para desempeñar una cátedra universitaria. Dichos requisitos fueron obviados por ser la esposa del presidente Pedro Sánchez.

Y 3) Ignacio Manrique de Lara, reputado especialista en marketing digital, con ascendencia en Zalamea de la Serena. No hace mucho fue nombrado coordinador de estrategia comercial y de marketing del organismo público Patrimonio Nacional, cargo de nueva creación en exclusiva para él por obra de la presidenta de este organismo, Ana de la Cueva. En este caso, los méritos se daban, pues es indiscutible la profesionalidad y competencia del señor Manrique de Lara. Sólo que en el acceso al cargo se conculcaron los principios de transparencia e igualdad, debido a que la señora De la Cueva es amiga íntima y antigua subordinada en el Ministerio de Economía de Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y esposa de Manrique de Lara. Este, ante la presión mediática, renunció al final al lucrativo cargo.

Por supuesto que Begoña Gómez, Irene Montero y Manrique de Lara tenían derecho al acceso a la función pública (CE, art. 23,2), pero si hubieran reunido capacidad (las dos primeras no la tenían) o hubiera habido transparencia, igualdad y libre concurrencia en el caso del cónyuge de Calviño. Pero en el nepotismo lo importante es el parentesco.