Negociaciones sin opacidad

La constatación de que, dos semanas después de la reunión exprés del presidente del Gobierno y del líder de la oposición para desbloquear las negociaciones ... sobre el Consejo General del Poder Judicial, estas no han cristalizado aún en un acuerdo tangible interpela a socialistas y populares a pronunciarse con transparencia. Porque aunque es comprensible, e incluso necesario, que ambos interlocutores mantengan una discreción calculada para blindar las opciones de pactar lo que no ha sido posible en cuatro años, el mutismo o las respuestas difusas han de servir para propiciar una salida; en ningún caso para ocultar que hay dificultades y la posibilidad de que estas estén paralizando nuevamente los eventuales avances. Cautela y reserva no son sinónimos de opacidad. Y ambas partes tampoco pueden creer que disponen de un tiempo infinito dado que ha transcurrido casi un cuatrienio de bloqueo; antes al contrario, es ese período baldío el que les urge a un entendimiento que ya no va a ser «rápido» como se había confiado. Junto a ello, es preciso que el Gobierno de coalición aclare, a tenor de la disputa que asoma sobre la candidatura de la jueza Victoria Rosell, si las negociaciones representan solo al PSOE o también a Podemos.

Opinión HOY