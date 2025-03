Negarlo todo

La tozudez de los antivacunas me ha traído a la memoria una actividad que realicé hace años en un curso para profesores. Al inicio de ... dicha formación, el ponente nos pidió que nos pusiéramos de pie en parejas. Un miembro de la pareja debía dejarse caer hacia atrás, con la confianza de que el otro miembro iba a sostenerlo, evitando así el golpe. No podíamos mirar hacia atrás. Se trataba de tomar aire y dejarse caer, con la convicción de que nuestro compañero estaría atento y sería capaz de salvarnos. Resultaba curioso comprobar cómo unos participantes eran más reticentes, mientras que otros no dudaban en lanzarse de espaldas al vacío, sin mostrar la más mínima duda hacia el compañero.

Esta dinámica de grupo tenía como objetivo fomentar la confianza en los demás, y se me ha venido a la memoria porque, escuchando o leyendo los variopintos argumentos de los antivacunas, al final nos damos cuenta de que todo lo que dicen se resume en una clara falta de confianza hacia lo que nos rodea. No confían en la ciencia y menos aún en nuestras estructuras políticas, económicas y sociales. La pandemia directamente no existe y, si existe, ha sido orquestada por las empresas farmacéuticas para enriquecerse. Los recelos hacia las vacunas se sustentan en juicios que van desde lo conspirativo a lo científico, pasando por lo religioso.

El líquido que nos están inyectando contiene microchips con los que oscuros grupos de poder nos controlan. Algunos van incluso al más allá y nos recuerdan que ya el Apocalipsis advertía de que la Bestia impondría su marca en todos nosotros. Aunque las Escrituras afirman que la marca era un número, los negacionistas religiosos explican que ahora ha tomado forma de vacuna. Curiosa metamorfosis.

Junto a los argumentos más delirantes tropezamos con otros revestidos de apariencia científica, por lo que resultan más convincentes. En este caso los temores se apoyan en que las vacunas se han desarrollado en un tiempo récord, lo que ha impedido realizar las pruebas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento. Los antivacunas que así se expresan pueden ser personas que han leído mucho sobre el tema, aunque, eso sí, todas las fuentes consultadas proceden de internet. Por razones que se nos escapan a la mayoría, estos negacionistas ilustrados recelan de la ciencia oficial pero no dudan en depositar su confianza en páginas web cuyo origen y gestión sorprendentemente tampoco conocen a fondo. Otorgan más credibilidad a una entrada de blog que a artículos en revistas de prestigio que han superado rigurosos filtros académicos.

Desde el origen de la humanidad, el desarrollo de nuestras sociedades se basa en la confianza. Nos subimos cada día a un coche o a un ascensor porque confiamos en que otras personas son capaces de diseñarlos y construirlos. Es cierto que nuestra realidad pandémica se parece más que nunca a las distopías que ocupaban hasta ahora las páginas de algunas de nuestras novelas favoritas. Ya ni siquiera se necesita poseer una imaginación desbordante para concebir argumentos de pesadilla, porque, como escribió Monterroso, cuando hemos despertado el dinosaurio sigue aquí. Nadie niega que los tiempos que vivimos resultan un terreno especialmente abonado para que germinen los discursos de la sospecha, pero en general seguimos fiando nuestra suerte al buen hacer de los demás.

Hasta ahora los negacionistas y conspiranoicos solo habían provocado, como mucho, nuestra curiosidad. El problema es que en la situación actual su comportamiento ha pasado a convertirse en una preocupación, e incluso en un problema. En las últimas semanas hemos visto cómo, a estas alturas de la pandemia, el virus se ha cobrado miles de vidas en los países más desarrollados. La sorpresa ha sido mayúscula al percatarnos de que el elevado número de muertes se explicaba por el porcentaje de población que se había negado a vacunarse.

Resulta sencillo esgrimir el argumento de que vivimos en sociedades libres y cada uno tiene derecho a tomar las decisiones que estime oportunas con respecto a su salud. Vacunarse o no vacunarse se ha considerado una cuestión personal en la que no pueden existir injerencias. Sin embargo, algunos sanitarios han dado la voz de alarma y han realizado puntualizaciones al respecto. Sí, efectivamente cada uno es libre de tomar sus propias decisiones, pero los datos indican que los no vacunados se contagian más, desarrollan síntomas más graves y un porcentaje más elevado requiere hospitalización, cuando no atención en cuidados intensivos. Esto conduce al colapso del sistema sanitario y, no lo olvidemos, a que pacientes con otras patologías tengan más dificultades para recibir la atención que necesitan.

Algunas situaciones extremas, como una pandemia, obligan a replantearse ciertas posiciones relacionadas con los derechos individuales y las obligaciones con respecto al grupo. Esta semana una doctora de una UCI mostraba su asombro ante la actitud de los negacionistas ingresados y se preguntaba por qué no rechazaban los medicamentos y los cuidados que les ofrecía la misma ciencia que habían denostado.

Lo malo de las situaciones de crisis es que sacan a la luz nuestras contradicciones y nos ponen a prueba. Como sociedad, podríamos tener la tentación de negar la asistencia a quienes han enfermado por decisión propia. Pero no lo vamos a hacer, porque las crisis también muestran lo mejor de nosotros. Por eso seguimos avanzando.