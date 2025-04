Necesitamos más Marías Ibáñez

Aún estamos en shock. La denuncia de abusos sexuales por parte de cuatro mujeres en el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz ha caído como ... un jarro de agua fría en toda la ciudad.

En resumen, cuatro empleadas de la institución han denunciado al oficial mayor por abuso sexual, acoso sexual y amenazas. El juzgado número 3 lleva las investigaciones y al investigado, Javier Rayo Madrid, le ha dejado en libertad. El juez ha dictado cinco órdenes de alejamiento, una por cada denunciante y otra más para proteger a la vicepresidenta médica, María Ibáñez.

Esta forense especializada en violencia de género ha sido fundamental para llevar el caso a los juzgados, donde determinarán las responsabilidades que correspondan.

La inacción del presidente del Colegio de Médicos en este caso de presuntos abusos es lamentable

Pero de este turbio asunto hay muchas cosas que llaman la atención, como la lentitud del Colegio en reaccionar. Los abusos tuvieron lugar hace un año y, «por miedo y vergüenza», las trabajadoras callaron hasta el 4 de enero. Un día después presentaron un escrito interno para que la institución colegial tomara cartas en el asunto. El temor al escándalo y a perder el empleo les hizo dejarse llevar por ese pensamiento tan español de que los trapos sucios se lavan en casa. El riesgo es que, como en este caso, nadie accione el botón de la lavadora.

Ha hecho falta que transcurriera un mes, la denuncia en el juzgado y la detención del empleado para que el presidente, Pedro Hidalgo, y su círculo más cercano convocaran una reunión para comunicar las denuncias al resto de la directiva y despedir al denunciado. Para entonces, su número dos, María Ibáñez, ya se había enterado por las denunciantes y les había prestado un apoyo decisivo.

Da la sensación de que hasta ese momento Hidalgo se había tomado la situación como un asunto menor, igual que hace también el Rayo Vallecano. Ya saben, el club de fútbol ha contratado a un entrenador para su equipo femenino que se grabó un audio animando a otros muchachos a «hacer una como los del Arandina», en referencia a la agresión de tres jóvenes futbolistas a una niña de 15 años. Ya se sabe, así se unen los machos.

Es en situaciones como esta y no en el Benidorm Fest, que es la otra polémica de la semana, cuando se ve todo lo que queda por recorrer. No se puede identificar como un suceso normal lo que simplemente no lo es.

Si el Colegio de Médicos, un entorno con formación y cientos de mujeres colegiadas, actúa de esta manera, qué no ocurrirá en aquellos otros sitios donde aún estamos en inferioridad de condiciones.

A veces, cuando escuchamos a Ana Patricia Botín o a la científica turca que firma la primera vacuna contra el virus parece que todo está hecho. Incluso cuando se cuentan siete doctoras en la directiva que preside Pedro Hidalgo se piensa que la igualdad es real. Pero no. Nada más lejos de la realidad. Este caso demuestra la necesidad de que más mujeres como María Ibáñez lleguen a puestos de responsabilidad, que abran ventanas. Que sepan marcar la línea roja y la respeten con firmeza. Que digan: «Por aquí no pasamos y no vamos a pasar».

La inacción del presidente del Colegio de Médicos, que lleva 17 años representando a la profesión, es lamentable. En otro plano distinto al oficial mayor acusado de estos hechos, pero lamentable también.

Que María Ibáñez tenga una orden de alejamiento significa que no lo ha tenido fácil. A pesar de ello ha demostrado estar capacitada para distinguir lo urgente y lo importante de esos otros asuntos que pueden esperar un mes y hasta un año para actuar.

Por esto tengo que claro que nos siguen haciendo falta muchas María Ibáñez que sepan dirimir estas denuncias en su sitio, que son los juzgados. Para que, a su vez, haya menos Pedro Hidalgo guardando silencio ante la opinión pública.