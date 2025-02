Necesitamos más ingenieros en la región

¿Necesitamos más ingenieros en Extremadura? La respuesta es sí. Necesitamos de los ingenieros tanto o más que cuando no los teníamos y la sociedad ... daba sus primeros pasos en el desarrollo de soluciones técnicas. Desde el descubrimiento de la rueda hasta las naves espaciales, el avance tecnológico que nos ha traído esta disciplina es responsable de las innovaciones que nos facilitan la vida y hasta la alargan en muchos casos. No es solo hablar de su notable presencia en el campo de la programación e informática, es también resaltar avances médicos, exploración de ecosistemas inalcanzables para el humano, acceso y democratización de herramientas que día a día vuelven a las personas más conscientes de su entorno y del de miles de otros alrededor del mundo.

El impacto de estas mentes inquietas por desarrollar soluciones y simplificar lo complejo es tan medible como la certeza de que sin ellas esto que ahora está pasando no sería posible. No podríamos leer este artículo de no ser por internet, ni estaríamos gozando de este teléfono móvil, ordenador o tablet para informarnos al respecto. Tampoco habría casa segura para habitar, ni ropa para vestir ni alimentos para todo el mundo ni electricidad ni agua corriente o agua caliente sanitaria disponible ni tantas y tantas cosas que consideramos ya normales en nuestro día a día.

La ingeniería está en todas partes y por eso, entre otras tantas razones más, el pasado día 23 de junio festejamos el Día Mundial de la Mujer en la Ingeniería repasando no las hazañas que nos han maravillado a lo largo del tiempo, sino aquellas que hoy día están en pleno proceso para acercarnos un poquito más al futuro que soñaron nuestros antepasados. Los ingenieros son los que resuelven los problemas del mundo, pero seguimos enfrentándonos a un déficit mundial de este colectivo. Sin ir más lejos, en España solo un 25% del total de los ingenieros en todas sus especialidades son mujeres y, según un estudio de Adecco, apenas el 18% de las niñas se quiere dedicar profesionalmente al ámbito de la ciencia y la tecnología. Citando a James Dyson, fundador de Dyson, que ha declarado: «Necesitamos a los ingenieros más brillantes del mundo para resolver los problemas de nuestra época y crear las tecnologías del futuro. Necesitamos urgentemente más ingenieros y es imprescindible animar a más mujeres a que se dediquen a la ingeniería. Esto debe comenzar en las escuelas y continuar a través de la educación, mostrando en última instancia lo satisfactoria que puede ser una vida dedicada a la ingeniería».

Ahora tenemos una oportunidad única en Extremadura… nuevas infraestructuras de energía renovable, proyectos innovadores de infraestructuras digitales y de tecnologías de la información, construcción, proyectos de transición energética, minería, transformación industrial, grandes oportunidades en el sector agroindustrial, fábricas, logística, semiconductores, baterías. Es lo nunca visto en años, pero necesitamos de verdad que los jóvenes extremeños llenen las escuelas de ingeniería para ver a nuestra tierra crecer junto a ellos.