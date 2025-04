Me he dado cuenta de que vivo en una nebulosa. Mi vida es irreal. Lo que hay ahí fuera, lo que pasa a mi alrededor ... es una cosa tan espantosa que no me explico cómo es posible que me haya tocado esta vida en la que no hay maras, no hay violencia, ni prostitución, ni desmanes de dinero, ni maltrato infantil, ni secuestros, ni asesinatos, ni traición sistemática, ni falta de piedad, ni robos, accidentes provocados, asaltos a mano armada, mentiras sistemáticas, demolición de instituciones, impostura generalizada o amenazas de muerte a todas horas.

Este es el panorama que, al parecer, existe a mi alrededor.

Por distintas razones he dejado de ponerme al día con la prensa escrita (sigo comprando periódicos de los que manchan las manos a diario), y en esta semana he retomado los atrasos, he visto programas de televisión y he oído la radio.

Estoy acobardada.

Me da miedo salir a la calle sin mirar con cuidado al doblar las esquinas. Los desconocidos me resultan sospechosos. He decidido no sacar a los perros porque es verdad que los miran con rencor si intentan orinar y no he sacado la fregona para pasear con ellos. Evito asistir a lugares en los que mi presencia no sea amable (eso lo imagino desde que creo que un ser humano normal molesta). Antes iba a coger setas al monte, pero puedo meterme en un lío fenomenal si no he sacado los convenientes permisos con cita previa y certificado digital. He prescindido. Mi coche ha envejecido y ahora lo miro con ternura porque está hecho un hombre joven, pero no puedo viajar con él más allá de las carreteras que llevan a ciudades por las que no puedo transitar.

He leído sanciones indescriptibles a personas que caminan por el monte y cogen hierbas protegidas por la guardia civil. Los médicos no pueden trabajar, pero los centros de salud están vacíos, las puertas de la administración cerradas y los necesitados abandonados en la calle sin saber cómo hacer para volver a lo de antes.

Es verdad que mi nebulosa resulta potente. Me siento arropada en el devenir de los días cuando hace sol o cuando llueve, pero sin salir demasiado lejos. Sigo viviendo la emoción de la lectura que me transporta a conocimientos que nunca hubiera podido adquirir si no fuera por los libros, disfrutar con la imaginación de otros, o bregar en silencio con opiniones que no comparto, pero no está mal conocer.

Ese terror que está fuera de mi vida, es real. Existe. Los seres humanos son depredadores de ellos mismos con una fiereza difícil de entender, y aún sigo sin comprender qué he hecho para huir de ese espanto, no participar del círculo vicioso de la maldad y no entrar en componendas que hieran a semejantes, aún cuando conozca de su existencia y me rodeen.

Tengo la suerte de habitar en esa nebulosa maravillosa de la ignorancia del mal ajeno, aunque a veces pienso que soy imbécil cuando, sin motivo aparente, me la juegan y no sé por dónde llegan los tiros. De momento, la nebulosa detiene los disparos.