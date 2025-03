Comenta Compartir

Está siendo una mala semana para Svante Pääbo, biólogo suecoestonio, especialista en genética evolutiva y último premio Nobel de Medicina. El profesor Pääbo se las ... prometía muy felices porque había logrado desentrañar el genoma de los neandertales, probablemente después de analizar varios fémures milenarios enterrados en el permafrost siberiano, y ahora sin embargo los españoles le hemos demostrado que el genoma de los neandertales se podía haber desentrañado a simple vista y sin darse tanto pisto. Bastaba con pasearse una noche bajo las ventanas del colegio mayor Elías Ahuja o con asistir a la celebrada actuación musical que cerró el fiestorro de Vox, con su bonito estribillo «Vamos a volver al 36». Los cantantes han puntualizado que no son ellos los que quieren regresar al 36, sino los malvados socialcomunistas, pero ahí quedan la fecha y el maniqueísmo. Me imagino al pobre Svante angustiosamente agarrado al cheque del Nobel, exclamando a voz en grito que Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita.

Como somos un país tremendista, ya hemos puesto a la Fiscalía a trabajar, aunque en estos casos las multas no sirven de nada. Aplicando los preceptos de la moderna psicología, yo apostaría por hacer realidad el sueño de todos los nostálgicos del 36. Con un viajecito en tren no demasiado largo, uno puede plantarse en Jerson o en Odesa y revivir el hambre, el frío, el miedo, los piojos, la mugre, los cascotes y la sangre del 36. Una auténtica gozada, en fin, a la que cabe añadir la excitante perspectiva de que un misil ruso te reviente los intestinos. Mientras tanto, aquí nos quedaremos tan ricamente los aburridos pusilánimes que preferimos el 78 a cualquier otro año del siglo XX.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Vox