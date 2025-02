Aún es Navidad

Comenta Compartir

Lo han intentado una vez más pero no han podido. En esta ocasión la propuesta iba encubierta bajo el ropaje de ese término lingüístico, ahora ... en boga, como es «inclusivo» y, en base a él, se ha querido sustituir la expresión «Feliz Navidad» por la de «Felices Fiestas». Todo porque en Bruselas consideran que la palabra Navidad es excluyente, por lo que en un «documento interno para una comunicación inclusiva» se proponía su supresión «al ser sensibles al hecho que las personas tienen tradiciones religiosas diferentes». No ha prosperado, pero la ministra de Igualdad comunitaria ha señalado que no siendo definitivo, está en estudio. En el entendimiento, pues, que si no ahora sí pudiera ser en un futuro, borrándose así la raíz cristiana de la fiesta, que no es otra que la venida de Cristo y la fuente de donde parte la historia e identidad europea, frente al relativismo imperante. No es nuevo este intento de descristianizar Europa, ya en 2003 y con adalides presumibles cristianos como era Giscard d'Estaing la propuesta de una Constitución europea se perfilaba, al desprenderla de sus raíces cristianas, en una Europa laicista, que, en boca del filósofo italiano Marcello Pera, se disgregará al no quererse a sí misma y rechazar su historia y su identidad, olvidándose del respeto a la vida y a la dignidad de las personas. Desgraciadamente los dos últimos postulados parecen ya relegados con el aborto y la eutanasia, pero al menos nos queda saber, aún cuando sea en el reconocimiento de una fiesta, quienes somos, de dónde procedemos y cómo el cristianismo es nuestra fuente y motor. Por suerte, quizás debido a la intercesión de San Benito, patrón de Europa, aún podemos exclamar «Feliz Navidad».

Cartas a la directora