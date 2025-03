Comenta Compartir

Soy muy fan de la batalla de Las Navas de Tolosa. Todos los estudiantes de la EGB deberíamos agradecer al rey Alfonso VIII de Castilla y al califa Muhammad al-Nasir el detalle que tuvieron al enfrentarse en el año 1212 y no en los años 1213 o 1211, lo que hubiera convertido Las Navas de Tolosa en otra vulgar batalla más y no en la batalla más fácil de recordar de toda la historia de España, una batalla casi mnemotécnica, cuya cifra mágica (doce-doce) se me quedó marcada a los once años y probablemente será lo último que me borre el alzhéimer. Espero que cuando quiten la cronología de las clases de historia, mantengan al menos, como una venerable reliquia, la fecha en la que se produjo la batalla de Las Navas de Tolosa, que era siempre un asidero seguro en los exámenes e incluso un motivo de autoestima, ahora que tanto nos preocupa la salud mental de los chavales. No les quitemos la ilusión de que un día, cuando vayan con la familia por la A4 a la altura de Despeñaperros y vean el cartel, los mocetes se quiten los auriculares por un instante y, mientras a lo lejos se siguen oyendo los versos reguetoneros de Bad Bunny, musiten: «Mira, la batalla de Las Navas de Tolosa. 1212», lo que seguramente compensará a sus padres de tantos desvelos y les hará pensar que aquel muchacho que parece un poco tonteras puede acabar siendo alguien de provecho.

Ya puestos, yo incluso recuperaría el aprendizaje de la lista de los reyes godos, mucho más útil de lo que a simple vista podríamos imaginar. Cuando uno tiene un hijo adolescente a veces lamenta no haber sabido a tiempo que le podía haber llamado Turismundo o Gundemaro, lo que hubiera supuesto un sutil ejercicio de venganza anticipada.