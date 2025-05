Deficiencias en el hospital de Badajoz

Comenta Compartir

Durante seis días he acompañado a un familiar ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz. La habitación tenía tres camas en un espacio muy reducido ... en el que dormíamos cada noche seis personas, entre pacientes y acompañantes. Lo peor fue el baño, inaccesible para personas mayores o con movilidad limitada, dificultando que mi padre pudiera usarlo con dignidad. Es muy decepcionante encontrar estas condiciones en 2025, en un contexto de accesibilidad universal. ¿No tienen derecho los extremeños a una sanidad pública en igualdad de condiciones con el resto de españoles? Solo pido un mínimo de dignidad, una habitación solo con dos camas y un baño accesible. No me parece mucho.

