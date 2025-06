El talento rural también brilla

En el imaginario colectivo persiste, aún hoy, la idea de que la excelencia académica es patrimonio exclusivo de los grandes centros urbanos. Se tiende a ... pensar que sólo en las ciudades, con sus recursos y oportunidades, florecen los estudiantes más brillantes. Sin embargo, la realidad se empeña en desmentir este prejuicio, y lo hace con ejemplos tan contundentes como el que nos brinda el IES Muñoz-Torrero de Cabeza del Buey. Este año, tres de sus alumnos (Rafael Seco de Herrera Valverde, Candela Garríguez González y Pedro Muñoz Carretero, han alcanzado calificaciones que superan el 13 en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), y uno de ellos, Rafael Seco de Herrera Valverde, ha rozado la perfección con un impresionante 13,97. Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino del esfuerzo, la dedicación y el talento que, lejos de ser exclusivos de las grandes urbes, también florecen en los institutos rurales.

Cabeza del Buey es un municipio que, como tantos otros en la España rural, lucha a diario contra la despoblación y la falta de recursos. Sin embargo, sus jóvenes demuestran que el entorno no limita las aspiraciones ni el potencial. Los éxitos de estos alumnos son el reflejo de una comunidad educativa comprometida, de profesores que creen en sus estudiantes y de familias que apoyan y valoran la educación como motor de futuro. La excelencia académica no entiende de códigos postales. Los institutos rurales, a menudo con menos medios y menos visibilidad, son también semilleros de talento. Los resultados del IES Muñoz-Torrero deberían servir para romper estereotipos y para reclamar una mayor atención y reconocimiento a los centros educativos del mundo rural. Es fundamental que desde las administraciones se apueste de manera decidida por la educación en estas zonas, dotando a los centros de los recursos necesarios y fomentando la igualdad de oportunidades. Porque, como demuestran los alumnos de Cabeza del Buey, el talento no tiene fronteras y la excelencia puede surgir en cualquier rincón, por pequeño que sea. Hoy, más que nunca, debemos celebrar y visibilizar estos logros. No solo por el mérito de los estudiantes, sino porque son un recordatorio de que la educación de calidad es posible en todos los rincones de nuestro país. Y porque, al final, el verdadero motor de cambio está en las personas, no en los lugares.