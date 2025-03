El narcisismo de Putin

Comenta Compartir

Para entender las acciones de Putin me parece importante conocer cómo ha sido su vida. Su infancia se desarrolló en uno de los barrios más ... pobres de Leningrado, donde el hampa imponía su ley al margen de la vigilante dictadura de Stalin. Así creció su adicción al poder, que luego ejerció durante su paso por la KGB, y que le ha llevado a creerse poseedor de la misión histórica de recuperar el imperio ruso. En todo esto, Putin conecta con una veta profunda de la sociedad rusa, que ve en él la encarnación de un liderazgo fuerte frente a la fantasmagórica amenaza de occidente. Paradójicamente, ante las derrotas que está sufriendo su ejército por fallos estratégicos y tácticos, Putin no asume responsabilidades. Lo preocupante es que su perfil no permite esperar un súbito despertar a la realidad, sino una permanente fuga hacia delante. El narcisismo le lleva a una fuga hacia adelante.

Cartas a la directora