Nani y las prácticas

Llevo un cuarto de siglo en la facultad de Educación y cuando llegué allí estaba ella, Nani. En estos días nos ha dicho muy silenciosamente ... adiós por su jubilación. No le hubiera importado estar más tiempo si le hubieran permitido estar en el mismo sitio, con la misma ocupación, desde la Diputación, pero no ha sido posible. La norma se impone algunas veces sobre lo humano. Ahora pasamos por el pasillo donde está su despacho y lo vemos cerrado, cosa que antes nunca pasó, porque allí estaba ella, y era casi saludo necesario para la entrada en el trabajo. Durante décadas ha sido su presencia callada una labor constante de servicio al alumnado de Magisterio en la organización y detalles de las prácticas. Una materia que se hace trasversal y fundamental en los que aspiran a ser maestros. Ella contactando con escuelas y colegios y llevando el cuidado y organización de las mismas, junto a los vicedecanos de Prácticas, ha sido una facilitadora, el cuidado y la atención ha destacado en su modo de hacer profesional. Hoy mismo oía al que hasta ahora ha sido vicedecano de Prácticas que había pedido dejar esta responsabilidad porque sin esta colaboradora eso sería una carga que ahora mismo no podría llevar. Ella ha sido colaboradora fiel y permanente de todas las personas que han pasado por esta responsabilidad y lo ha hecho, siendo también fiel y permanente en la atención a todos los alumnos buscando lo mejor para ellos. En la facultad las prácticas y Nani eran una misma cosa. Le agradezco de corazón que su quehacer ha sido siempre desde una personalidad propia y original, sus valores y sus actitudes vienen de sus raíces interiores y son de profundidad. Ha tenido una estabilidad en la relación y en el encuentro con los otros digna de encomio. Permanecer siendo uno mismo, cuidando sus principios y valores, y sabiendo estar con todos es una asignatura fundamental para la escuela de la vida. En este sentido, hemos de decir que se jubila una verdadera «maestra». Nunca ha olvidado que lo era, y la verdad es que como están los tiempos eso es fundamental en una persona que trabaja entre los que van a ser maestros y sus profesores, aunque su actividad aparezca de simple organización. Gracias por su presencia callada y por su entrega fecunda. Son miles los maestros que la han conocido y que han encontrado en ella alguien que les ha facilitado la vida. Que el buen Dios, en el que cree le dé ahora en su jubilación el ciento por uno y también la vida eterna.

