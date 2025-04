Comenta Compartir

En una de esas conversaciones que empiezan con los libros y terminan hablando de cualquier cosa, me preguntaron a qué deportista de todos los tiempos ... admiraba más y no tardé ni un segundo en responder: a Rafael Nadal. Luego me preguntaron a qué persona pública, y tuve que pensar un poco más, pero la respuesta fue la misma.

Nadal no tiene el talento natural de Roger Federer para todas las artes del tenis, ni el revés de Djokovic, ni el saque brutal –ni la cuchara– de Nick Kyrgios, pero tiene una voluntad de hierro y la convicción de que con resistencia al dolor y con trabajo se llega más lejos que con el simple talento. Lo normal es que un deportista que basa su juego en el físico decaiga antes que otro que basa su juego en la técnica, que es precisamente lo que queda cuando todos están cansados. Pero Nadal ha sabido mejorar en todos los aspectos técnicos hasta alcanzar la cima del tenis. Además, su capacidad para improvisar soluciones antes de que se le vaya el partido de las manos es infinita. Frente a los jugadores martillo que solo saben dar martillazos, Nadal siempre está pensando mientras juega, y su reflexiva demora al limpiarse el sudor antes de cada saque es una tortura mental para sus adversarios. En la pista, siempre está analizando las virtudes del rival para desestabilizarlas, y las carencias para aprovecharlas. Si el juego va demasiado rápido, busca la táctica que lo ralentice. Si, por el contrario, es su adversario quien flojea, acelera para impedir que se recupere. En tierra batida es casi invencible, pero sabe adaptarse a las pistas resbaladizas de teflón. A Nadal podría uno imaginarlo como a uno de esos pollitos de los dibujos animados que al romper el cascarón ya vienen con una herramienta en las manos. En su caso, con una raqueta en la mano derecha. Su tío Tony lo obligó a jugar con la izquierda y lo entrenó a fondo, pero hay en su interior una fortaleza mental que no depende solo del entrenamiento. Ningún tenista de la historia ha tenido tanta fe como él para creer que en la pista siempre habrá un hueco entre el adversario y la línea por donde colar la pelota amarilla. Y si como deportista es admirable, no lo es menos como ciudadano. Que yo sepa, no se ha colgado una etiqueta ideológica. Por su trabajo, por su humildad y por su comportamiento es un ejemplo transversal para todas las clases sociales. Por muchos esfuerzos que hizo José Antonio Samaranch allá por los años 90 para alejar el olimpismo de la política, el deporte sigue siendo utilizado una y otra vez como arma de los gobiernos: cada medalla es un escalón más en el prestigio internacional, la potencia del atleta es una metáfora de la potencia del país al que pertenece, su victoria en la competición, una advertencia de su nación ante un posible enfrentamiento. Fueron sobre todo los regímenes dictatoriales los que buscaron con el deporte una propaganda que no podían obtener por otros caminos. En España, durante la dictadura de Franco, el primer responsable de gestionarlo fue nada menos que el general Moscardó, que había alcanzado la calificación de héroe defendiendo el Alcázar de Toledo. Samaranch intentó impregnar el deporte de un carácter humanista, de una filosofía más allá de toda ideología y de toda religión. Y en esa dirección, en 1995, cuando ya había caído el Muro de Berlín y se daba por terminada la Guerra Fría, el COI elevó su práctica a la categoría de los derechos humanos. En el primer párrafo de la Carta Olímpica se insiste en el vínculo del deporte con la cultura y la educación y en el propósito de «crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales». Se intentaba recuperar así el significado original de la palabra deporte como una práctica de ocio y libertad, alejada de la sujeción al trabajo. En la Edad Media el verbo «deportar» se utilizaba para designar el momento en que el barco arribaba al «puerto» y los marineros quedaban libres de su clausura. El propósito de Samaranch de limpiar el deporte de adherencias ideológicas no implicaba, por supuesto, que los atletas no tuvieran sus propias ideas y opiniones, lejos de esa imagen del bruto de poco pensamiento que hace del músculo una religión, que desarrolla destrezas físicas que nunca llegan más arriba del cuello, que solo sabe golpear una pelota, correr como un caballo o saltar como una liebre. Porque eran años en que todavía cundía el rancio tópico de que el deporte suponía la imbecilización del atleta y era una de esas actividades propias de los clubes de solteros en las que se corre, se salta, se lucha, se hacen malabares, se lanza algo redondo o, peor aún, se combinan cosas raras, como en el biatlón, esa extraña disciplina que une el esquí de fondo con el tiro de carabina. Pero ha tenido que llegar Rafael Nadal para dignificar él solo el deporte más que todos los esfuerzos diplomáticos. El día que se retire comprobaremos cuánto lo echamos de menos.

