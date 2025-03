Ha nacido una estrella del atletismo en Badajoz, se llama David García Zurita y tan solo tiene 17 años y un mes. Quédense con este ... nombre, porque nos ha dado ya muchas alegrías a los aficionados al deporte y debería darnos muchas más, si continúa, como espero, con una progresión que hasta este momento solo puede calificarse de asombrosa.

Este muchacho no procede, como en otros casos, de Cuba o el norte de África, sino que viene de Madrid y ha vivido con nosotros desde los dos años, en Badajoz, donde apenas había tradición de velocistas y, sin embargo, el pasado 6 de julio se ha convertido en todo un campeón de Europa de 400 m sub-18, batiendo en una carrera maravillosa, en la ciudad de Jerusalén, el récord de los campeonatos, sacando más de un segundo a todos sus oponentes y destrozando, de paso, el récord de España de la categoría con la impresionante marca de 46,67 sg. La marca anterior, para que se hagan una idea, era 47,21sg y databa de 2004. Ahí es nada.

Naturalmente, estos éxitos no surgen de la nada, y tras ellos está la admirable figura de Luis Carretero, a quien conozco desde sus tiempos de instituto en el Bárbara de Braganza. Mi amigo Luis desarrolla un admirable trabajo de base con un magnífico grupo de atletas jóvenes en la Granadilla, entre quienes ya destaca también Jorge Hernández, reciente campeón de España sub-18 de 100m, y es esta labor constante, bien planificada, que cualquiera puede observar en nuestras instalaciones, la que poco a poco está dando unos frutos más que merecidos.

Como apasionado estudioso del atletismo y corredor aficionado la mayor parte de mi vida, he seguido la trayectoria de David desde sub14, cuando ya empezó a destacar, y he disfrutado su explosión como sub-16, cuando se convirtió, ni más ni menos, en el mejor velocista español de todos los tiempos de su edad, batiendo todas las marcas hispanas de 60, 100 y 300 m mientras lograba seis medallas de oro entre pista cubierta y aire libre, y me sorprendió su modestia y sencillez cuando le entrevisté en la Granadilla un sábado tras su entrenamiento habitual, declarando que, más allá de sus éxitos sub-16, lo más importante estaba por llegar. Y así ha llegado esta medalla de oro en todo un campeonato de Europa, que espero que abra el camino a nuevas proezas, porque este chico se merece toda nuestra admiración y nuestro apoyo.