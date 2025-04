Comenta Compartir

Hemos caminado 'Choc' y servidor por el bulevar entre Hernán Cortés y el Parque del Príncipe. Paseo que han bautizado 'De la Diversidad'. En esa ... vaina no quisiera entrar, no porque me dé apuro decir lo que pienso sobre ese asunto, sino porque es que estoy ya harto, aburrido y empachado de opinar de algunas cosas. En fin, veamos. Orgullo ¿de qué? ¿Yo estoy orgulloso de ser heterosexual? Valiente bobada. ¿Tú estás orgulloso de ser homosexual? Pues que sea enhorabuena. Haz lo que te dé la gana con tu intimidad, pero no nos empaches con la pertinaz manifestación de tu condición. Y basta, ya está bien del dichoso asunto.

Decía que caminábamos 'Choc' y yo hasta la Plaza de Toros, media vuelta y luego casi por los mismos pasos y Virgen de Guadalupe adelante hasta el cruce con la avenida Ruta de la Plata. Esa es otra: ¿a qué viene lo de Ruta, será Vía, no? Bueno, a lo que estoy, estamos: ni un alma, lo que se dice ni un alma. Era la media tarde de un sábado de verano. Pensé, algún momento, en que tal vez pasase lo que en aquella magnífica película de Charlton Heston, en la que él se había quedado solo en una ciudad desierta. No tanto, pero parecía. ¿Qué pasa los fines de semana en la ciudad? ¿Qué pasa en la ciudad demasiados días? Se empeñaron en dejarla desierta. Lo van consiguiendo. Al mundo universitario lo largaron hace décadas al extrarradio y vaciaron los viejos caserones del centro, que languidecen de soledad, tedio y telarañas. Los servicios públicos en Pekín de las Monas. ¿Para qué entonces ese Múltiple y los magníficos edificios en torno al Paseo de Cánovas? Eso los días diarios, que en fines de semana, ya les cuento: 'Choc' y yo paseando absolutamente solos desde la Era de los Mártires hasta donde estuvo el 'Nevada', aquella cafetería chic de los sesenta o setenta. Hace calor. O la gente está encerrada en casa, o están en las piscinas, o en las casas de campo o vaya usted a saber dónde; pero la urbe, «campo de soledad, mustio collado». Ni siquiera coches. 'Choc' corretea tras los insolentes rabilargos y yo «a mis soledades voy, de mis soledades vengo, que para andar conmigo, me bastan mis pensamientos». Bueno, pero la soledad de la urbe en los fines de semana no es lo peor. Lo malo es ese afán de impedirlo todo. No es de extrañar que acabemos «vacíos» o «vaciados», como los burgos abandonados del secarral patrio. ¿Una urbanización estupenda junto a un enclave acuático? ¡Que la tiren! ¿Un aeropuerto para vuelos comerciales y aviones medianos y pequeños? ¡Ni hablar del asunto! ¿El Corte Inglés? ¡Tampoco! ¿Y la mina de litio? ¡'Vade retro'!… y así… Así nos va. Uno, un sábado de verano, mediada la tarde, pasea por la ciudad desierta y turbios nubarrones de pesimismo se ciernen sobre sus pasos. Pero ¿qué les espera a estos jóvenes hodiernos, de tejanos hechos trizas, aros colgando de la nariz y tatuajes hasta en el cielo de la boca? «Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios…».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY