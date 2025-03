La música, su poder

Comenta Compartir

En la madrugada del jueves al viernes, mi pareja se levantó en mitad de la noche y al volver a la cama me despertó muy ... preocupado porque había visto a alguien en la puerta de casa metido en un coche y escuchando música clásica a un volumen considerable. A partir de ahí ya no pudimos volver a dormir. Fuera quien fuera esa persona ¿estaría bien? Me preocupé enormemente por el desconocido o desconocida al que me imaginé desamparado y profundamente triste en mitad de una noche extraña y calurosa para la época del año.

Pensé en alguien con un insomnio pesado, cansino que estaría harto de dar vueltas en la cama, en la casa y que por lo que sea (hay detalles a los que no llega mi imaginación) pensó que el mejor de los sitios sería su coche y la música alta, una música melancólica y bella que logró espabilar el sueño de los vecinos. De la preocupación pasé a pensar en la música como su refugio, como lo es también mi refugio. Escribo estas líneas acompañada de música, desde hace algún tiempo la misma, Gustav Mahler. No entiendo nada de música clásica, solo escucho y disfruto, he descubierto que me acompaña en el proceso de concentración, que me empuja con su ritmo, el resultado obviamente no depende de las notas de Mahler. La música se utiliza en terapias, con personas con Alzheimer, son capaces de tararear las canciones de su juventud, coplas que se han mantenido gracias a la memoria de nuestras abuelas y abuelos. Mi tía cuidó durante un tiempo a una señora que llegó a cumplir más de 100 años, la recuerdo feliz cantando algo así como «apriétate contra mí como un altramuz (he llamado a mi tía por teléfono para que me recuerde la letra), apriétate hasta que te dé un patatús, me vuelvo loca viendo tu boca cerca de mí». Se la cantó a un amigo músico, alejado a su estilo y generación casi por siglos, se entendieron a la perfección. Esta mañana escuchaba en la radio una entrevista a los integrantes de la banda La M.O.D.A. Su último disco recopila coplas antiguas de su tierra, Burgos, los primeros conciertos los dieron en los pueblos de donde salieron esas coplas, algunos mayores se alegraron enormemente de escuchar esas canciones que ellos recordaban y tarareaban interpretadas por jóvenes y con otros ritmos. La música también es eso. La música es recuerdo, es presente, es momentos. Ha vuelto a ponerse de moda la de los 90 y se hacen conciertos multitudinarios a los que acuden los que por aquel entonces eran jovencísimos y bailaban esos temas en discotecas que probablemente ya estén cerradas. En esos conciertos imagino que alcanzan de nuevo esa juventud perdida, es el poder evocador de la música. Siento esos conciertos, todos los conciertos y festivales como las liturgias de este siglo, benditas liturgias. Durante un tiempo me rodeé de muchos músicos, recuerdos de días y sobre todo noches interminables en las que todos acababan cantando o tocando algo, yo solo podía mirar y admirar porque también soy una música frustrada. A pesar de escucharla continuamente no consigo reproducir ni un sonido que se pueda salvar de la hoguera. Por eso, admiro y además reclamo educación musical desde la más tierna infancia. Vuelvo a la madrugada y al coche y al señor o señora que se refugió en el interior de su coche y vivo de nuevo con él sin conocerlo el momento en el que sintió que podía salvarle la música, el poder de la música.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY