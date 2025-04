Música celestial

De pequeña iba a misa cada domingo. Religiosamente, valga la redundancia, aunque el adverbio fuese más de frecuencia que de modo. Niña de los 70, ... conocí los espirituales negros, sin saberlo, mientras cantaba enfebrecida aquello de «nosotros venceremos», que, aunque allí sonaba jovial y amoroso, era –lo supe después– una canción protesta, himno del Movimiento por los derechos civiles afroamericano. Me gustaba el coro de jóvenes, acompañados por la guitarra, que interpretaba aquellas canciones sacro-hippies tan modernas en el sobrio altar, estilo postconciliar, de mi iglesia de barrio obrero.

Me gustaba menos, bastante menos, cuando en el santuario de mi pueblo –estilo gótico tardío– las mujeres, separadas de los hombres, se empeñaban en cantar a voz en grito, sin remota sombra de afinación, aquello de «ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén», que en la chirriante voz de mi tía Pilar se convertía en «tus lumbrares» porque ella lo cantaba muy deprisa y muy alto, como si Dios fuese a oírla mejor y aquello fuese un casting para entrar en Operación Tabernáculo.

Más tarde, cuando volví a misa con mis hijos, empeñados –o, más bien, sobornados por los abuelos– en hacer la Primera Comunión, cada celebración parecía una clase de aerobic. «Si en verdad Dios te ama da las palmas, taconea, abrázate», en un intento, supongo, de convencer a los niños de que la misa era un musical de Disney y la Iglesia la sede de los 'Cantajuegos'.

Prefiero el soniquete bachatero –«yo era ateo y ahora creo»– al del 'Pescador de hombres' que escondía bajo la sotana un arponero de niños

Como el tiempo es circular, hasta hace poco pasaba mis tardes de sábado escuchando –escuchando yo, ella, regular– misa con mi madre. El cura de la residencia había elegido un repertorio acorde con las gargantas al borde del esputo y los gastados «sonotones» de su concurrencia. Así, aquel «Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre» desacompasado era la canción estrella.

Hoy tiemblo recordando esa letra porque su autor, Cesáreo Gabaráin, está denunciado por pederastia, motivo por el cual la archidiócesis de Los Ángeles –la americana, no la celestial– ha prohibido el uso de sus canciones.

Su 'Juntos como hermanos' suena doblemente sucio en un trabajador de la empresa que ha ostentado el monopolio de la espiritualidad occidental durante siglos, renegando de la carne e imponiendo abstinencia a sus usuarios so pena de combustión eterna.

En Francia van a vender bienes eclesiásticos para resarcir a las reconocidas víctimas del clero. En Portugal acaban de constituir una comisión para investigar sus abusos. ¿Por qué la Conferencia Episcopal española sigue ignorando el tema?

Vaya, si yo solo quería hablar de C Tangana y el revuelo producido por su vídeo en la Catedral de Toledo. Al parecer, dos adultos bailando bachata resulta más obsceno que las manos de un tonsurado animando asquerosamente a que «los niños se acerquen a mí». Será por ignorancia, pero prefiero el soniquete bachatero –«yo era ateo y ahora creo»– al del 'Pescador de hombres' que escondía bajo la sotana un arponero de niños.