La murga del PSOE pacense

Dar la tabarra es lo propio de la oposición. Se esperaba del portavoz socialista que finalizado el carnaval pacense «daría la murga». La primera celebración ... como Fiesta de Interés Turístico Internacional, que conlleva ampliación de días de celebración y nuevos programas de actividades, y se intuía que serían circunstancias que usarían para ir a saco y calificar la gestión del ayuntamiento de Badajoz de nefasta. El concejal popular admite que ha habido fallos, cosa que le honra, que se corregirán porque siempre hay una primera vez y la novatada se paga. El récord de asistencia, de participación, llevar el carnaval a otras zonas de la ciudad y los ingresos económicos que ha supuesto la fiesta –quizás la más importante de Extremadura– para la ciudad ni mencionarlo. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Nada más hay que ver como su jefe de filas, el presidente de la nación, intenta rectificar las 'pifias' legislativas que han aprobado.

De las quejas socialistas, la más llamativa es que el ayuntamiento tuviera un 'plan B' ante la previsión de lluvias. El ayuntamiento cambió el lugar de celebración de la entrega de premios. Es normal que no entiendan el nuevo plan, su partido gobierna a base de improvisaciones y caprichos de su jefe. Gobierna sobre la marcha. Por otra parte, el vicepresidente primero de la Diputación pacense, Ricardo Cabezas, muestra interés por el carnaval de manera «sui géneris». La administración que representa no aporta nada económicamente, pero sí financia una ópera, y ni siquiera el compositor es extremeño ni representa nada a Extremadura. Curiosamente el hermano de 'su sanchidad'.

Cabezas, alega falta de efectivos de Policía Local. ¿Local? ¡Que novedad! Policía Nacional, no recuerdo haber visto tantos en ningún carnaval pacense. Fallos de puntuaciones del jurado de las murgas y comparsas. ¡Qué primicia! Jamás ha ocurrido en Badajoz.

Ante estos injustificables fallos, Cabezas solicita el cese del concejal de fiestas. ¡ver para creer! Violadores en la calle, condenas reducidas, sediciosos impunes, la carretera Cáceres-Badajoz con un socavón, tren primitivo, ayudas económicas que no llegan a afectados por inundaciones y no se pronuncia al respecto exigiendo ceses. Lo que sí es una novedad es que el PSOE no solo da la murga, sino que cuenta con una murga propia. El candidato a la alcaldía comunica que comienza a trabajar en la edición de 2024. Le deseo suerte, pero confío en que Cabezas no pida consejos para organizar fiestas al 'tito Berni'.