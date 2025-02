Comenta Compartir

No sé si estoy en el primero o en el segundo o en el último sueño de la noche, o a ronquidos en el penúltimo del amanecer, pero me llama la atención este hallazgo que he hecho, y que quiero compartir con todos mis paisanos.

He comprobado que estar en sintonía oníricamente en mi ciudad es estarlo en uno de los colores de sus semáforos; mi ciudad está en ámbar, que no en verde esmeralda, ni en rojo pasión, ni en azul cielo, ni en gris nubarrón, y en el momento en que despierto de mi pesadilla me doy cuenta de que estoy escribiendo en sueños, y que podría haber titulado a esto que escribo 'Pesadilla en ámbar'. Como no estoy despierto aún del todo, –y sopor o soñolencia es ahora dulce–, creo ver también en dicho color las sosegadas paredes de mi alcoba, las educadas puertas de mi casa, e incluso sueño que eran color ambarino nieblas en mi infancia. Ya veis en un punto del cerebro, el disciplinado arbitraje de pasar de un sueño a otro sueño... se ha quedado en ámbar. Aclaración necesaria: que los sueños, sueños son, y yo con ningún sueño monocolor coloreo lo idílico, Creo que solamente hallaré lo idílico en flores arraigadas entre grietas de las murallas Vauban, (en Badasol, Badaflor, Badavoz, o incluso en Badayork). Mas si ser de espíritu badajocense a veces puede consistir en escribir en todos los colores, yo que me sueño ya en todos los colores, con la alergia al polen escribo que cuando asome la alergia primaveral nos curará, –¡bendita paradoja!–, de la tristeza de este invierno. Acabo esta columna corrigiendo casualmente a Goya, porque no siempre el sueño de la razón produce monstruos, sino pesadillas en ámbar, mas cuando todos los colores del despertador me despierten, seguramente habrán pasado ya los tiempos del miedo al apagón.

