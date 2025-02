El mundo rural se manifiesta

Comenta Compartir

Miles de extremeños han viajado esta mañana hasta Madrid para participar en la manifestación en defensa del mundo rural. Promovida inicialmente por los seguidores de ... la caza, la convocatoria se ha ido ampliando hasta tener unas motivaciones difusas, como su propio enunciado. Habría que definir bien qué se entiende por mundo rural, y a continuación habría que analizar si en el llamado mundo rural se vive peor que en el urbano, es decir, medianas y grandes ciudades, donde la vivienda, la exigencia de transporte público, etc., hace que el mismo dinero dé para bastante menos. No deberíamos pasar de alabar la vida rural como antídoto para males como la pandemia a decir que no se puede vivir en los pueblos.

Desde luego, hay motivos para protestar, el desahogo además siempre es muy saludable y la España vaciada necesita de acciones contundentes para salvarla. Pero los principales factores que nos tienen agobiados ahora, el precio de la energía y de los carburantes, afectan a todos, vecinos de pueblos y ciudades, oficinistas, abogados o cultivadores. Grandes industrias y pequeños autónomos. Por supuesto, también a los transportistas que protestan estos días. Por lo demás, agricultores y ganaderos acostumbran a llevar sus quejas a las calles, no es nada nuevo recordar que no es fácil vivir del campo. Por eso, aunque todos los citados anteriormente también estarán hoy en Madrid, la manifestación de este domingo tiene más que ver con aquellos que sienten amenazada de alguna manera su forma de vida, exactamente, su modo de entender la vida, que no quiere que se la cambien, probablemente porque les ha ido bien. Es comprensible, pero es también una cuestión ideológica. Algunos no solo quieren hacerse oír, sino generar un clima de crispacion social importante En las últimas movilizaciones importantes llevadas a cabo en Extremadura, la de Agroexpo en 2020 y la de estos días de los camioneros, se han repetido dos elementos: el protagonismo adquirido por organizaciones hasta entonces casi desconocidas y minoritarias en el sector, y el nivel de agresividad demostrado en ambas. Hay un tercer elemento: el papel de las redes sociales. Da la impresión de que no solo hay interés por elevar la voz para hacer oír cada uno sus problemas, sino de generar un clima de crispación social importante. Una cosa es capitalizar el enfado ciudadano y otra cosa distinta es generarlo, y no sería la primera vez que detrás de plataformas y colectivos varios hubiera siglas interesadas en que cuanto peor, mejor para ellos. Asistimos a un período en el que Vox está absorbiendo en nuestro país el voto de la protesta. Lo dice hasta el CIS. Da igual el ámbito y el motivo del enfado: unos ven peligrar la unidad de España, otros observan demasiados inmigrantes y otros no entienden los cambios sociales que afectan a los varones; otros ven demasiados cargos públicos y otros poco dinero en su bolsillo después de pagar su cuota de autónomo o de repostar combustible. Cada uno tiene sus razones y empiezan a confiar en quienes nunca les han podido decepcionar hasta ahora. Se dice que el populismo ofrece soluciones simples a problemas complejos, pero se trata de un aforismo erróneo porque nadie garantiza que esos enunciados simplistas que reiteran sean verdaderas soluciones. Ese suflé no comenzará a bajar hasta que el ciudadano no se dé cuenta que tampoco ellos tienen recetas mágicas para resolver sus problemas. Pero mientras tanto, podemos asistir a unos niveles de conflictividad social que a nadie verdaderamente sensato interesa, ni siquiera a los convocantes de cualquier movilización, cuyos motivos legítimos de protesta siempre se pueden ver oscurecidos por el modo en que se defienden. Volvamos al principio: Extremadura es rural y si ese mundo está de verdad en peligro, incluida la actividad cinegética tan importante para la economía extremeña, lo está toda la región. Que se diga alto y claro. Pero no contribuyamos a generar un ambiente irrespirable del que nadie luego nos va a salvar.

