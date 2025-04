El mundo rural

Comenta Compartir

Miles de personas participaron el día 23 en la manifestación del colectivo agrario y ganadero. Con toda la razón reivindicaban medidas urgentes ante la situación ... insostenible en la que se encuentra el campo. Tanto agricultores como ganaderos dieron ejemplo de responsabilidad cuando al inicio de la pandemia se volcaron en realizar su trabajo, que resultó vital para todo el país y aseguró el abastecimiento continuado de alimentos para que no nos faltara nada. Les quieren seguir subiendo el precio del carburante que tanto repercute en las actividades de este sector. Creo que es una falta de sensibilidad por parte de este ejecutivo arrogante que solo piensa en recaudar más activos para luego despilfarrar en cosas innecesarias a costa de un pueblo que suda y trabaja el campo para mejorar nuestra calidad de vida. Sin ellos los ciudadanos no hubiéramos tenido una despensa con alimentos durante el estado de alarma. En la manifestación se escuchaba que no consentirán que los «comelechugas» pongan los criterios idealistas que tanto daño están haciendo a una gran mayoría de ciudadanos. Acompañaron a esta manifestación tractores, caballos, burros, bueyes y perros, pero lo que eché en falta fueron las pancartas de CC OO y UGT defendiendo a esos trabajadores. ¡Qué cinismo!

Cartas a la directora