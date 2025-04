Un mundo al revés

Digamos, dándole la vuelta al refrán, que bien está lo que bien empieza y no lo que bien acaba. Porque la autovía Cáceres-Badajoz que, ... según pactaron Fernández Vara y José Blanco, iba a estar lista para 2012 es ahora –más de una década después– cuando comienza a ejecutarse. Como en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas en esta bendita tierra todo parece estar al revés y empezamos a hacer lo que debiera estar ya terminado.

Días atrás conocimos la adjudicación del primer tramo, de 13,5 kilómetros de longitud, desde la salida de la capital cacereña en las proximidades de Aldea Moret hasta el río Ayuela. El plazo de ejecución es de 40 meses, prácticamente tres años y medio. Por delante quedan unos 80 kilómetros más o menos, con lo que a ese ritmo la culminación del proyecto puede alargarse por lo menos 19 años si tomamos como base la longitud y el tiempo de ese tramo. Eso, contando que no haya complicaciones y no suceda como en la autovía del Duero, donde han tardado nada menos que trece años en construir 17 kilómetros. En cualquier caso, de acuerdo con la estadística, una tercera parte de los pobladores de Badajoz seguramente no veremos culminada la obra. Lástima.