El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra anualmente el 28 de abril, promueve la prevención de los ... accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización, reivindicación y movilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema, que forma parte de la estrategia global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia. Cada año se centra en un asunto concreto, este lo hará en !la participación y el diálogo social en la creación de una cultura de seguridad y salud positiva». El mismo día, el movimiento sindical mundial honra la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo sólido que incluya una participación efectiva de los gobiernos, los empleadores, los trabajadores, los actores de la salud pública y todas las partes relevantes a nivel nacional y empresarial será decisivo para proteger los entornos de trabajo y salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores. Nada resulta más pertinente en tiempos difíciles que apelar al diálogo, más aún en periodos de guerra.

El índice de incidencia de accidentes de trabajo (número de accidentes de trabajo por 100 000 trabajadores) en Extremadura creció un 10,3% en el último año. En España el incremento fue del 13,4%. De las estadísticas de enfermedades profesionales solo decir que forman parte de la ficción. A su tradicional infradeclaración hay que añadir que estas suponen una mínima parte de todas las enfermedades de origen laboral que no se registran de ninguna manera. El desconocimiento de las causas por las que enferman los trabajadores en el trabajo dificulta la aplicación de políticas adecuadas en salud laboral. Para darle la vuelta a esta situación es imprescindible una voluntad política inexistente e inesperable.

La vigilancia de la salud de los trabajadores ha quedado relegada a reconocimientos médicos periódicos, con escaso valor preventivo

En mi actividad profesional diaria, como especialista en medicina del trabajo en un centro sanitario público, vengo observando entre los trabajadores un incremento notable de enfermedades, sobre todo mentales, que no figuran en el cuadro de enfermedades profesionales (y por tanto no pueden serlo legalmente), con un clarísimo origen laboral. Tras el inicio de la pandemia la situación ha empeorado. Sin embargo, los directivos que deben declararlas y los organismos que determinan tal contingencia como profesional o común tienden a ignorar que la causa se encuentre en el trabajo. Esta práctica, incorrecta cuando no insolente, no sé si influida por una visión ahorrativa cortoplacista dificulta, como decía, la aplicación correcta de políticas preventivas.

El déficit de especialistas en medicina en el trabajo es cada vez mayor sin que se ponga remedio. Otra cuestión importante es que uno de los requisitos básicos para el buen ejercicio de la medicina en el trabajo, la plena independencia profesional para poder realizar sus actividades, se halla sometida a presiones intolerables por parte de empleadores y directivos.

Con el objeto de coordinar las actuaciones en Salud Laboral sería necesaria la creación de un organismo interdepartamental específico de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en Extremadura similar al existente en otras comunidades autónomas. Este organismo, cuya propuesta de implantación viene de lejos, no ha visto la luz por falta de decisión política y por desacuerdo entre los departamentos implicados (la consejería con competencias en Trabajo, con una tozudez impropia, se opuso siempre a su creación para no compartir las que implican a la Salud Laboral). Un aspecto positivo a resaltar es la instalación de una Unidad Docente de medicina en el trabajo en Cáceres, que esperemos se haga extensiva a otros puntos de la región.

La salud laboral precisa de un modelo más público. Existe una normativa que, además de necesitar una puesta al día, no dispone de los mecanismos de control suficientes para vigilar que la misma se lleve a cabo o se realice de forma eficiente, lo que conduce a la prestación de servicios de salud laboral ajustados a cumplir los mínimos requisitos al mínimo coste para las empresas, que se traducen finalmente en una mayor desprotección del colectivo laboral.

La vigilancia de la salud de los trabajadores ha quedado relegada a reconocimientos médicos periódicos inespecíficos, no ligados a los riesgos del trabajo, con escaso valor preventivo. Sería interesante, a la vez que deprimente, conocer el grado de cumplimiento de las medidas preventivas propuestas en las evaluaciones de riesgos. La prevención de riesgos laborales no ha pasado en demasiados casos de la burocracia, de informes que llenan los cajones de la empresa con escasa aplicación real. Que un derecho como la salud en el trabajo quede convertido en negocio lucrativo tampoco es el camino.

Nos enfrentamos a continuos riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ello debemos seguir avanzando en la construcción de una cultura de seguridad y salud positiva basada en la participación y el diálogo social.