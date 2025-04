Comenta Compartir

Creo que las fechas entre noviembre y diciembre no son propias de un mundial de fútbol, ya que todos los equipos están jugando sus competiciones ... en sus respectivos países y pudiera darse el caso de lesiones que darán problemas a sus respectivos equipos, que son los que les pagan. Una vez que termine el mundial de Qatar cada jugador deberá seguir jugando en su equipo con la carga emocional y física que un mundial conlleva y que desgasta por sobrecarga de esfuerzo psíquico o estímulos adversos de tipo emocional o cognitivo. La corrupta operación de la FIFA para conceder el mundial a un país que no permite que las mujeres ni a los homosexuales acudan a los estadios de fútbol es la mayor renuncia a los valores que atentan y conforman nuestra sociedad, y la FIFA es cómplice de estos atropellos con seres humanos. Esta perla del golfo (Qatar) es una península árabe con una forma de gobierno absolutista. Este país no tiene más tradición artística que las que proceden de su pasado tribal. Está ubicado a orillas del golfo pérsico, siendo el país más rico del mundo debido a sus grandes reservas de petróleo y gas licuado. Pienso que los occidentales nunca les hemos caído bien. La sociedad está perdiendo calidad moral y eso se nota en nuestro comportamiento cuando hay muchos dólares por medio. Actuaciones como esta no dejarán de pasar mientras haya tanta codicia en las autoridades competentes.

Cartas al director