Un Mundial en falda camilla

Es sacar la falda camilla del canapé, rescatar el brasero del altillo y sentir que no era tan evidente el cambio climático, esa anomalía que ... nos tenía en manga corta hasta noviembre. Luego ha sido ver los charcos en las calles, las baldosas escupiendo chorros y pensar que el agua nos sobra, que la sequía nunca fue una amenaza. Qué perversa es la mente, cómo se acomoda en el primer hueco libre.

Acabo de ver en San Francisco que ya están desempaquetando el mercadillo navideño, así que será cuestión de días que se me olvide la guerra, la inflación y el mal ambiente entre quienes nos gobiernan.

Demasiados cambios de golpe. Hace un par de semanas me estaba dando un chapuzón en una charca y siento que retrasar tanto la resurrección de la calefacción me va a costar un resfriado. Todavía hoy pienso que cada tiritón de antes de ir a la cama es un ahorro de cinco euros. Esta semana sumaría veinte y, pensando en el Mundial que empieza el domingo, he colocado en el cajón titular los calcetines gordos y he mandado al banquillo los finos. No me ha sudado el pie, el frío es real.

Decía que en este noviembre me he bañado en mitad del monte y antes de que acabe el mes se habrán encendido las luces navideñas y los pacenses volaremos hacia el centro como polillas. La inflación no es un mantra ni un 'fake', lo dice el ticket de la compra, no hay negacionismo posible, el saldo de la cuenta manda. Pero en cuanto pasemos por delante de El Corte Inglés camino del cono de la plaza de España miles de luces led ordenarán a nuestro cerebro que empecemos a gastar. Nunca está la cosa para demasiada fiesta y luego bastan dos destellos para entonar un villancico. O cantar un gol de España, el definitivo, el que nos pase de ronda y bajarse a la calle porque mañana será otro día.