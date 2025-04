Las cosas del Mundial

Los anfitriones del Mundial ya parten con la desventaja de que el jamón, los embutidos y el vino no los pueden Qatar. Argentina se tropieza ... con un Scaloni y le sienta mal el jarabe saudita. Alemania se hace el harakiri con Japón. España se hace Rica al comprobar que no hay moros en la Costa, si bien esto solo acaba de empezar. Veremos al final cómo sienta de postre la crema catalana. España sigue el ejemplo de Alemania y también se hace el harakiri con Japón. La humilde selección de Costa Rica, con la ayuda de San José, remontó el primer gol germano y durante doce minutos España se encontró fuera del Mundial.

Una reunión urgente de la UE decidió que dos potencias como Alemania y España no podían ser eliminadas por equipos de tercera fila. Tenía que Havertz una solución. Finalmente, Alemania regaló a España la clasificación sin que los hispanos fueran capaces de devolverles el favor. Unai Simón se hartó de jugar con el pie y acabó metiendo la pata. La falta de experiencia de un lateral español, que había entrado sin pagar, de Balde, terminó de complicar las cosas. En el segundo tiempo, el tiki taka se convirtió en titis kaka y el partido en una m... El central del Barça, que a punto estuvo de regalar un gol por un mal control, le dice a Luis Enrique que se Busquets a otro. Marlaska prohíbe que el España-Marruecos se juegue en las vallas de Ceuta o Melilla, porque le echarían a él la culpa de todo.

Las cosas no son como empiezan, son como acaban: una victoria, un empate y dos derrotas. Notable alto, que decía el inefable Luis Enrique. No se dio cuenta de que si en Costa Rica no había moros en la costa, Marruecos, sin embargo, está repleta de ellos. Los españoles se mostraron incapaces de saltar la valla que los marroquíes levantaron en su área, natural, no están acostumbrados a esos menesteres, mientras que los africanos se metían en España de todas las maneras posibles, lógico, llevan años haciéndolo. En los penaltis, sin la ayuda de la Policía Nacional y la Guardia Civil, los marroquíes iban a pasar por goleada y por oleadas. Estaba cantado. Teníamos 8 goles para meter y derrochamos siete en el primer partido, mala administración de recursos. Al final, ya no los metíamos ni de penalti. Está claro que los hispanos no quieren buenos principios.