Mundanal ruido

Uno de los signos inequívocos de la decadencia de nuestra civilización es el auge de los altavoces andantes. Me refiero a esos chavales, casi todos ... varones medio impúberes, que se pasean por las calles de las ciudades españolas y extremeñas con unos aparatos negros, portátiles, que emiten una pretendida «música» a todo volumen y sin cascos para el portador. Por alguna extraña razón a esos jóvenes les parece buena idea que el común de los mortales que comparte con ellos existencia y espacio tenga que oír forzosamente el ruido de sus endemoniados cacharros. No hay mejor manifestación del individualismo soez que corroe nuestra sociedad de egos con patas que la de estos mamíferos que se pasean con la discoteca a cuestas sin que nadie les diga nada. Y miren que soy poco amigo de estar todo el día con la matraca viejuna de las prohibiciones y las sanciones, pero de vez en cuando una buena multa no le vendría nada mal a alguno. A tal fin, claro, se tienen que adaptar las ordenanzas de convivencia, sacadas muchas de ellas del mismo patrón de corta y pega al que son tan aficionados los boletines oficiales.

No obstante, y un poco en descargo de estos hombres-altavoces, debemos comenzar a reconocer que tenemos un problema muy serio y generalizado con la contaminación acústica. Que España es un país ruidoso no hace falta explicarlo; basta con que crucemos mínimamente la raya con Portugal para darnos cuenta de que aún perviven elementos civilizatorios en Europa. ¿Por qué habla tan alto el español? Se preguntaba León Felipe. El escritor exiliado respondía que teníamos muchos motivos para gritar, para alzar la voz y para defender la verdad. Desde luego, no sobran las causas en la actualidad para pasar a la lista de los vociferantes, pero me da a mí que, a pesar de lo que decía el bueno del poeta, la mayoría de esta legión lo son simplemente por mala educación o, lo que es peor, por falta de ella. Prueba de lo intergeneracional y transversal de los ruidófilos patrios es el transporte público y, en especial, el tren. Viajar en el extremeño es una odisea, ya lo saben y por aquí me han leído algo al respecto, pero en cualquier locomotora española, esté electrificada o vaya a gasoil, sea de primera, de segunda, de ave de corral o de campo, el usuario de Renfe puede constatar que casi en ningún vagón se respeta mínimamente al vecino. Desde la señora dando voces a su hija como si la estuviera esperando en la siguiente estación a los adolescentes con los miles de notificaciones que suenan a cada segundo, no hay manera humana no ya de leer, sino de hablar con el de al lado de forma tranquila y sosegada. Dicen, eso sí, que Cáceres es el paraíso del silencio y que por eso se han fijado en nosotros los budistas... Bienvenidos sean si traen, al menos, un poco de lo que desean.