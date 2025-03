Para el gran público, o para el pequeño, que esto interesa a cuatro gatos, Amelia Valcárcel es la Mourinho de la 'ley trans'. No ha ... venido a hacer amigos. El jueves habló con Rafa Latorre en 'La brújula': «Carla Antonelli es un nombre artístico de una persona que alardea de tener sus partes genéticas viriles en perfectas condiciones y no haberse librado de ellas jamás». Como Bardem en el cartel de 'Huevos de oro'.

Y entonces empezó más que nunca a circular por el proceloso WhatsApp un viejo artículo periodístico donde Carla Antonelli explica por qué no se opera. Cuando escribió ese artículo ya había hecho la película 'Corridas de alegría' (1982), de Gonzalo García Pelayo. Una de las razones que daba para no pasar por el quirófano: «Algunas de mis compañeras operadas me han confesado que se arrepienten de haberlo hecho. Resulta que no sienten nada cuando hacen el amor. La nueva vía de introducción da solo placer a los machos. Nada más. Me han contado que los primeros meses se experimenta un placer psíquico, pero que al cabo de un año no se siente nada». Al final de la página, Carla se despide de sus lectores y de esa colaboración. «Besos a todos».

Paca la Piraña le dijo a Luz Sánchez-Mellado en una maravillosa entrevista que es una mujer, aunque tenga pito. «A los 32 años, que ya fue cuando me puse mis pechos y mis cosas, por culpa de los hombres [se dedicaba a la prostitución y a los hombres les gustaba el pito], no me puse chumino. Y por la hipoteca. Tuve que elegir; o hipoteca o chumino. Entonces elegí hipoteca». «Nosotras somos como mujeres con sorpresa, como digo yo».

Lo que está claro es que el feminismo clásico, o ilustrado, o como se llame, no admite rabos. Besos a todos.