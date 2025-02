Mujeres rusas

Comenta Compartir

No hay un Mayakovski en Rusia ahora mismo, pero los hombres no quieren ir a la guerra y muchos salen por patas. No sé si ... es significativo (me sacarán a Thatcher en las Malvinas) que la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Marvienko, y la directora de RT, Margarita Simonian, sean quienes han advertido de las arbitrariedades en la movilización de cualquiera que pillan. Quiero decir si es significativo que sean mujeres. O sea, madres. Si lo son. Bueno, Kiril, el líder de la iglesia ortodoxa rusa, ha insistido en que a aquellos que son asesinados mientras «cumplen un deber militar se les absuelve de todos los pecados». Un escalón inferior de las huríes, pero en el camino. Por sus partes, Zelenski ha prometido trato humano a los soldados que decidan desertar. Yo no me fiaría. Como el Bartleby de Melville, preferiría no hacerlo.

Con la Primera Guerra Mundial y la movilización de los rusos, Mayakovski leyó en El Perro Vagabundo, el antro de San Petersburgo donde se reunían los artistas, un poema antibélico: «¿Dar mi vida por vosotros? Prefiero servir zumo de piña a las putas de los bares de Moscú». Lo leo en la pieza sobre Anna Ajmátova en 'HEX' (Historias Extraordinarias), el maravilloso libro de Daniel López Valle en Blackie Books. En Soto del Real (Madrid) convocaron la segunda Fiesta de las Mujeres («Ven con tus amigas y vecinas. Compartiremos comida, juegos, música y bailes»). El PP pide explicaciones porque la asociación que la organizó está subvencionada por el ayuntamiento socialista. No es porque los hombres quisieran ir a esa fiesta. Ajmátova sufrió de manera horrible las guerras y el comunismo. Pero reconozcamos algo de suerte en ser mujer hoy en Rusia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión