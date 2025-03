Las mujeres no necesitamos tutela

Comenta Compartir

No le arriendo las ganancias a Feijóo ente la presidenta madrileña y el presidente de la Junta de Castilla y León que, un día sí ... y otro también, lo ponen contra las cuerdas. Este pobre hombre mira para otro lado o se pone de perfil tratando de que no le salpiquen tamañas barbaridades de uno y otra. ¿Hasta cuándo va a creer la derecha que pueden tutelar a las mujeres? Las mujeres no necesitamos ninguna coacción cuando tomamos una decisión y doy fe de que no es grato para ninguna tomar una decisión como la de abortar, sobre todo, cuando la mayoría de los profesionales que, sin duda están en su derecho de acogerse a la objeción de conciencia, se niegan a dicha práctica y te ves en la necesidad de recurrir a la única clínica que hay en tu ciudad, que no reúne las mejores condiciones para prácticas de interrupción del embarazo, sea de forma voluntaria o por prescripción facultativa. Algunos miembros de la derecha, como Esperanza Aguirre califican de fracaso el aborto y, fracaso señora Aguirre, es que en el siglo XXI y después de doce años de la aprobación de la ley durante el gobierno de Zapatero, la sanidad pública, en la mayoría de las comunidades, no haya movido un dedo para que las mujeres no sumen más sufrimiento al que tienen, y las atiendan en nuestros hospitales públicos, en los que ante cualquier imprevisto, conlleve menor riesgo que en una clínica cualquiera.

Cartas a la directora