De mujeres, estaciones y otras tontunas

Tempus fugit. Dos años ya de los fastos con los que nuestras esforzadas feministas chupi lerele extendieron la alfombra morada al virus –el o la covid-19– porque «más mata el machismo que el coronavirus». Dos años ya y aún estamos esperando que alguna de ... aquellas vociferantes contagiosas pida perdón por su inestimable colaboración con la muerte de miles de ciudadanos en la soledad de las UCI repletas. Dos años ya y, para celebrar tan heroica efeméride, se aprestan –«ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines»– a repetir la gracia inundando nuestras calles de ingeniosos 'eslóganes' que harían enrojecer al más rufián, aunque hogaño, probablemente, aprovecharán la tragedia de Ucrania para jugar a pacifistas de salón equiparando a los asesinos con los asesinados porque en la guerra y en el amor lo importante es la fanfarria transversal, sostenible y resiliente. El viejo Freud lo hubiera definido como complejo de castración. Ni caso, cosas de Don Sigmund.

Confieso que he tenido que interrogar al sabio de internet para enterarme del nombre y la gracia de nuestra ministra de Obras Públicas, hoy de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en línea con la cursilería imperante en el Gobierno. Pues se llama, tomen nota si lo desean, doña Raquel Sánchez Jiménez de la cuota del PSC –como evidencian sus ocho apellidos catalanes– y de la de alcaldesas de su pueblo. Y como el tema de los transportes en España va viento en popa –algo de eso sabemos en Extremadura– se aburre la muchacha y emplea su tiempo en el noble empeño de bautizar estaciones, algo im-pres-cin-di-ble, aunque, eso sí, con nombre de mujer; porque es sabido que ellas son estación términi por mucho que rezonguen los zánganos con piticlín. Y a la vieja estación de Atocha, antes de Mediodía, ha decidido ennoblecerla con el título de Estación Almudena Grandes una tontuna más; como me decía ayer mismo un docto taxista, Tirso de Molina, Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Calderón de la Barca no fueron madrileños, ni escritores, sino un puñado de vejestorios diletantes. Pero a mí me enseñaron a respetar a la mujer y a darle siempre la preferencia, por lo que, admirada ministra estoy contigo, aunque en la advocación ferroviaria de Almudena –nombre tan madrileño como Atocha– haya pesado más su militancia de izquierdas que su talento literario indudable, salvando contumacias políticas. Y además estuvo casada con Luis García Montero que es un poeta genial, aunque últimamente haya sido tentado por las mieles del poder –cherchez le homme–.

Dos años ya, y «en mi corazón las heridas abiertas» que cantaba María Dolores Pradera, señora del machista más genial del siglo XX. No perdamos la esperanza, quizá este año Montero, o Belarra, o Díaz, o la ausente Carmen Calvo, o la señora de Sánchez –experta africanista en nómina– se atrevan a indicar que quizá, solo quizá, pudieron equivocarse. Yo, hombre disciplinado y temeroso como es de ley, he querido unirme a su fiesta confinándome abrazado, otra vez, a la covid-19. ¿Para cuándo una estación con su nombre?