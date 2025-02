Mujeres, deportistas e invisibles

Comenta Compartir

No estaban equivocados mis estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte cuando unos días antes del partido de cuartos de final de la champion femenina me dijeron que batiría record de audiencia. Tampoco andaban desencaminados cuando al día siguiente apuntaron que tan tremendo éxito ... de crítica y público no se debía solo a un inusitado interés por el deporte femenino sino a su confluencia con otros dos elementos más: se trataba de un campeonato de fútbol y los equipos eran el Madrid y el Barça, los grandes rivales de siempre.

Si bien resulta evidente que el deporte femenino está avanzando, también lo es que vive en una época muy distinta al de los hombres y que las mujeres deportistas siguen estando infrarrepresentadas en la cobertura mediática deportiva contribuyendo, de esta forma, a generar la impresión falsa de que son pocas o que tienen poco valor si se comparan con ellos. Pero las mujeres están en el deporte aunque desconocemos, por ejemplo, que España ha tenido o tiene campeonas de Europa o del mundo en un montón de disciplinas deportivas: judo, karate, hockey hierba o patines, taekwondo, halterofilia, balonmano, baloncesto, fútbol sala, rugby o motociclismo. ¡Sorpresa! ¡Hay vida más allá del fútbol! En este sentido, las facultades de Periodismo o de Ciencias del Deporte empiezan a producir investigación con consistencia que proporciona evidencias, algo más que impresiones o pareceres, sobre la presencia de mujeres deportistas en los medios de comunicación españoles, y la conclusión es que ha sido prácticamente nula. Cuando están, la imagen que se proyecta de ellas y la información que se proporciona no son suficientes para convertirlas en referentes mediáticos para niñas y adolescentes, reforzando así la ausencia de mujeres en el imaginario social. Lo ilustraré con un ejemplo. El pasado fin de semana, la cacereña Pepa Giménez-Guervós revalidó su dos medallas de oro en el campeonato de España de halteorfilia en la categoría de deportistas de menos de 49 kilos, y lo hizo quince días después de haberse llevado una medalla de bronce en el Europeo celebrado en Albania, justo seis meses después de su participación en el Mundial de Uzbekistan. ¿Sabían esto? Pues sepan además que el éxito es mayor para esta graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la UEx si tenemos en cuenta que entrena a distancia desde su box de crossfit en Cáceres ya que compite por la Federación Andaluza de Halterofilia al no haber una en Extremadura. Sin embargo, en estos meses poco hemos sabido de quien según los expertos, se presenta como la gran revelación de este deporte ¿Cuántas medallas debe conseguir «Pepa» o cualquier otra deportista de élite para que su presencia en los medios sea algo más –y esto es así en el mejor de los casos– que una fotografía con cuatro líneas informando de su éxito reciente? ¿Cuántas medallas debe conseguir una mujer para que interese el seguimiento de su trayectoria deportiva, para que conozcamos estas otras historias de trabajo, esfuerzo o tesón? Cuando esto suceda, ellas también serán referentes. Mucho por hacer.

