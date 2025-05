Mujer y malcriada

Soy mujer. Puede que a veces no tenga claro si me gusta mi país, mi pueblo o mis costumbres y hasta oscile entre declararme apátrida, ... amoral o devota. Pero de lo que no tengo duda es de que soy mujer.

Puede, también, que hubiese un tiempo en que, renegando de mi suerte, desease volver a nacer para pertenecer al género de los elegidos, esos que no tenían que poner la mesa, quitar el polvo del comedor y esperar una negativa cada vez que pedían salir de noche. Claro que, como ya entonces me estaban enseñando a ser mujer, asumí que las manos femeninas limpiaban mejor y que la noche era una boca oscura esperando a devorarme.

Soy mujer. Y por eso empecé a saber lo que era parecer sucia cada mes siendo todavía niña. Señalar los días que sentía mi cuerpo como un lastre hostil y temer, aún más, que esos días no llegasen. Echarme a la calle con las entrañas revueltas y un Nolotil decidiendo si anidar en mi estómago.

Y he sobrevivido, también, a sufrir espaldas extenuadas, alergias incapacitantes, cabeza en ebullición, muelas barrenadoras u ojos enarenados. Pero, para demostrar –y demostrarme– que, a pesar de lo defectuoso del material humano, la debilidad no está permitida a quien siempre se consideró más débil, salía al mundo sin otro escudo que un pintalabios encubridor.

Soy mujer. Lo era antes de ser madre y lo sigo siendo ahora que mis hijos no me necesitan. Lo fui mientras conducía por carreteras infames con el cinturón apretando mi barriga de ocho meses y cuando dejé por primera vez a mi hija para volver a trabajar. Al heredar una madre que cuidar y cuando mi orfandad me recordó lo inexorable del destino.

Y por hormonas, educación o karma maldito aspiro a una –hipotética, limitada e imposible– perfección. A ser lista, aunque sea rubia; delgada, aun pasando mil horas en la cocina; profesional, a despecho de múltiples obstáculos; ardiente, incluso en las tormentas; dulce, pese al hartazgo y fuerte a pesar de lo frágil que una se va volviendo.

Por eso, porque soy mujer, hay días en los que no entiendo nada.

No entiendo que otra mujer –acérrima promotora de demostrar libertad hinchándose a cañas callejeras– me llame «malcriada» porque quiero volver a casa sola, borracha o no, o con tacones que me impidan correr y hasta con un vestido ceñido o transparente.

Que unos seres humanos nacidos de madre y educados –acaso mimados– por hembras se vuelvan animales salvajes y se «amanaden» para desgarrar a mujeres que, por miedo o por falta de claridad mental, no llegan a defenderse.

Y que, por mucho que creamos avanzar, siempre haya una masa –informe, cobarde y sinuosa– urdiendo cómo cercenar un trozo de nuestro camino. Un camino que solo aspira a llegar al mismo sitio que el de los hombres: a ser humanos. Con sus múltiples maravillas y sus incontables inconvenientes.