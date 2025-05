Una mujer libre y a la vez prisionera

Diego y yo', un autorretrato de apenas 28 por 22 centímetros que pintó en 1949, cinco años antes de su muerte, es un reflejo de ... lo que fue la vida de Frida Kahlo desde que conoció al muralista Diego Rivera. Él siempre estaba en su cabeza, era su obsesión, y así lo pintó en esta obra, sobre su célebre entrecejo. Kahlo se pinta con sus expresivos ojos llenos de lágrimas, algunas de las muchas que derramó por el hombre de su vida, que le hizo sufrir tanto como el accidente que dejó su cuerpo maltrecho. Pinta su vida y sus pensamientos –«Me pinto a mí misma porque paso mucho tiempo sola y soy el tema que mejor conozco», decía–. Su fuerte personalidad, que a veces contrasta con su fragilidad, era eclipsada por Rivera. Sentía por él un amor desmedido, le perdonaba todo.

Frida vivió a la sombra de Diego, pero en la madrugada del miércoles el coleccionista argentino Eduardo F. Costantini compró el autorretrato 'Diego y yo' por 30,9 millones de euros, que se convirtió en la obra de arte hispanoamericana más cara de la historia, y fue Diego el que pasó a estar a la sombra de Frida. Hasta ahora ese título lo ostentaba 'Los rivales', de Diego Rivera, vendida en 2018 por 9 millones de euros. Premonitorios quizás los nombres de sus obras 'Diego y yo' y 'Los rivales', podría ser un acto de «justicia poética» del destino que la obra de Frida se cotice más que la del idolatrado pintor y que después de la muerte de ambos sea ella la artista más reconocida.

Cuando uno se adentra en la historia de Frida Kahlo da la sensación de que vivió muchas vidas en 47 intensos años. Todo en esta mujer transgresora, carismática y luchadora se multiplica. Empecé a interesarme por su obra desde que vi una exposición fotográfica sobre su figura en la Casa de América de Madrid, pero me cautivó en el verano de 2005, cuando pasé casi un día entero en una exposición dedicada a ella en el Tate Modern de Londres en la que se podían admirar más de 80 pinturas. Fue impactante y emotivo ver obras en las que el sufrimiento traspasaba el cuadro. Había dolor por todas partes, pero era irresistible la atracción de sus obras. Entre los numerosos autorretratos estaba el fascinante 'Las dos Fridas', en el que aparecen con los corazones unidos por una arteria común que gotea sangre y las manos entrelazadas. Ella decía que el cuadro reflejaba la dualidad de su personalidad, las dos Fridas son diferentes pero a la vez iguales en sufrimiento, y ambas están en medio de nubarrones de tormenta. Frida era contradictoria. Su obra es tétrica y colorista a la vez. Era la europea con ideas progresistas y seguidora de la moda y también la indígena que adoraba los vestidos tehuanos y seguía la tradición y el folclore de ese México al que amaba profundamente. Era pesimista y optimista. Libre, rebelde y al mismo tiempo dependiente de Diego Rivera. Estaba llena de vida pero siempre se pintaba seria. Solitaria pero con una intensa vida social entre la élite artística y política. Era presumida pero a la vez no se depilaba las cejas ni el bigote, un signo más de rebeldía...

Irradia magnetismo y su figura trasciende el mundo del arte. Se ha convertido en un icono y su imagen y sus frases inspiradoras están por todas partes. Una amiga que sabe que me encanta Kahlo me regaló una camiseta con su imagen y en la que en la espalda se puede leer: «Soy del tipo de mujer que si quiero la luna, me la bajo yo solita», toda una declaración de intenciones. Recuerdo también una cena en un restaurante mexicano de Las Palmas de Gran Canaria, al que fui porque estaba dedicado a ella, en el que se degustaban los platos junto a una pared en la que estaba escrito «Pies ¿para qué os quiero si tengo alas para volar?».

Las últimas palabras escritas en su diario fueron «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». Se equivocaba, porque ya es inmortal.