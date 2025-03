La mujer del César o la espalda de dolores

La mujer del César debe estar por encima de toda sospecha. La mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo.

Esta paremia tiene como ... protagonista a Pompeya, mujer de César. César, con un cobarde pragmatismo la repudió supuestamente por la razón aducida en esta frase, evitar suspicacias tras una fiesta en la solo debían participar mujeres y se había colado un hombre, Publio Clodio Pulcro, dicen que con intención de meterle mano.

No he podido evitar recordarla cuando he leído que la fiscal general, Dolores Delgado, exministra socialista, progresista, comprometida y habiente per se de toda la retahíla de adjetivos que adjudican a las personas de izquierda, ha sido operada de la columna vertebral por el doctor Alberto Isla en la Clínica Centro de Madrid. Como hecho aislado, perfecto, cada uno va donde quiere y se lo puede permitir, pero hay evidencias incontestables de que una cosa es predicar y otra dar trigo.

Tanto su coherencia, actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan, como sus conceptos de verdad o mentira, decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o se piensa, dejan mucho que desear. Recordemos que para ella comer con Villarejo solo era «coincidir con él en compañía de otras personas en algún evento». Y lo de «Marlaska maricón», «un ataque execrable porque las grabaciones se cortan, se pegan, se ponen y se quitan».

Es muy frecuente en los políticos defender con palabras una postura para, después, cuando la deberían llevar a cabo con hechos tangibles, hacer lo contrario. ¿Cuántas veces han criticado a la derecha nada más comenzar a gobernar y sin que aún hayan tomado decisión alguna que su objetivo es privatizar la sanidad? ¿Aún escuece a los sindicatos, sobre todo a sus liberados, el distrito único madrileño?

Recuerdo como si fuera ayer la noticia del parto de Penélope Cruz en la famosa Cedars Sinaí de Los Ángeles. O el siguiente en la Ruber Internacional. Líbreme de Dios de criticarlo, solo subrayo que hacerlo allí, en sus denostados EE UU y en las antípodas de naciones y regímenes que la familia defendía, no es, no era, coherente.

Soy médico, funcionario y llevo cotizando cuarenta y tres años; mi compañía, por elección y por confianza en el sistema, el SES; mis hijos han nacido en un hospital comarcal público y estoy en lista de espera para operarme de cataratas en ese mismo hospital, pero si digo lo que estoy diciendo, no dejaré de ser la caverna, un fascista para estos parvenus que no llegan al caviar de la gauche divine. Les falta coherencia, les falta Gil de Biedma, les sobra Marlaska.

Que te recuperes, Delgado.