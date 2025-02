Mañana, 8 de marzo, se vuelve a celebrar el Día de la Mujer. Hace años en esta misma columna mencioné que todos deberíamos ser feministas y lo seguiré afirmando mientras se necesite un firme compromiso en la lucha contra las distintas formas de discriminación y ... violencia que siguen sufriendo a diario las mujeres y las niñas tanto en el ambiente urbano como en el rural. Y aunque parezca mentira hay que seguir aclarando que el feminismo no es lo contrario al machismo porque parece que el término hoy en día tiene connotaciones negativas.

Quiero pensar y creer que vivimos en un mundo distinto al de hace 25 años. Recuerdo que fui la primera mujer de mi familia en licenciarme en una carrera universitaria y mi abuelo paterno no me felicitó. Sin embargo, un año más tarde felicitó muy efusivamente a mi entonces novio cuando terminó la universidad. Ese mismo episodio se repitió con el carné de conducir, pese a que su nieta fue la primera mujer de la familia en conducir un coche. En aquel momento no di mucha importancia a que mis pequeñas hazañas pasaran desapercibidas ante los ojos de mi abuelo, pero me debió marcar cuando décadas después no lo he olvidado. Lamentablemente la percepción de mi abuelo estaba limitada por su educación, cultura y los estereotipos de la época. Ahora este tipo de situaciones son poco frecuentes gracias a la educación recibida en los últimos 20 años que ha hecho que la idea sobre el género haya evolucionado, no obstante, aún queda mucho por delante.

Hombres y mujeres somos biológicamente distintos, y la testosterona hace ser a los hombres más fuertes físicamente. Pero muy distinto es vincular la masculinidad a la fuerza, ellos pueden ser frágiles y vulnerables. Las niñas también tienen que dejar de sufrir las expectativas de géneros, y no ser prisioneras de una supuesta fragilidad que los propios padres inculcan a veces repercutiendo en la autoestima de las pequeñas. Durante siglos el mundo ha dividido la humanidad en dos grupos: hombres y mujeres, y uno de ellos ha estado en una continua situación de inferioridad. Y aunque se han solucionado muchos problemas de género, hay que seguir reivindicando la igualdad social, política y económica de los sexos, y nadie se debe sentir amenazado porque sólo significa desear un mundo más justo para todos. El feminismo lucha por lograr cambios positivos para que no haya desigualdades, y no persigue que la mujer tenga más poder sobre el hombre sino sobre sí mismas, que ellas sean siempre dueñas de sus vidas.