Algo se mueve con la mina

No a la mina. Hasta hace unos días esa ha sido la posición inamovible del Ayuntamiento de Cáceres sobre el proyecto de Infinity Lithium ... en el valle de Valdeflores. Luis Salaya ni siquiera parecía dispuesto a reunirse con los promotores para conocer de primera mano los cambios que venían anunciando en distintos foros desde el mes de octubre. El pasado miércoles el alcalde accedió a recibirles y, contra todo pronóstico, parece que algo se ha movido, porque aunque el mensaje oficial siga siendo de rechazo, Salaya sí reconoció algo obvio: que no causa el mismo daño una mina a cielo abierto que una subterránea.

El alcalde dijo además tras la reunión que el tono de la empresa ha cambiado. También el suyo lo ha hecho, con todos los peros y matices que se quiera, pues lo cierto es que si hasta ahora mostraba un rechazo sin fisuras ni posibilidad de vuelta atrás, el miércoles mencionó incluso la necesidad de abrir un «debate social» en Cáceres en torno a este nuevo proyecto, que cuando se presentó por primera vez públicamente el pasado otoño fue recibido con gran escepticismo, por no decir con indiferencia, pero que poco a poco empieza a calar como algo distinto a lo que se estaba intentando vender a la ciudad. No estoy diciendo que la postura de fondo del alcalde haya cambiado y que Salaya vaya a pasar a apoyar la mina de un día para otro. Falta mucho para eso, si es que llega a ocurrir alguna vez. Ni él ni su equipo quieren dar pie a esa interpretación y por eso se han esmerado en que no hubiera imágenes del encuentro con los responsables de la mina, una reunión que por cierto no se incluyó entre las previsiones diarias que el gobierno municipal envía a los medios de comunicación. Sin embargo, lo que hasta hace nada parecía imposible ya no lo es tanto.

La próxima semana veremos cómo la mina de litio suma un nuevo apoyo, el de la Cámara de Comercio de Cáceres, donde la presentación del proyecto prevista para el martes irá acompañada de un convenio de colaboración similar a los que Extremadura New Energies, la filial con la que opera ahora Infinity Lithium, ha firmado ya con el Círculo Empresarial Cacereño y la patronal del transporte por carretera Asemtraex.

A todo esto, no debemos olvidar la realidad: que el único procedimiento oficial que está ahora mismo en trámite en la Junta de Extremadura es el de la mina a cielo abierto. Lo otro son presentaciones y palabras que aún no figuran formalmente en ninguna parte, según la empresa porque no puede registrar nada hasta que la justicia resuelva el contencioso que mantiene con la Junta de Extremadura por la denegación de los permisos para el proyecto inicial. Los promotores aseguran que la idea de extraer a cielo abierto esta definitivamente muerta. La descartan incluso aunque ganaran el contencioso por los permisos. Pero entonces no se entiende por qué no retiran el recurso judicial e inician ya mismo un nuevo trámite ante la Junta, pero con la mina bajo tierra como única posibilidad sobre la mesa.