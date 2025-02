¿Algo se mueve en Extremadura?

Con los contagios otra vez disparados y la expansión de ómicron, el virus nos ha vuelto a humillar, como dice Juan López-Lago, y ya ... lo único que tenemos claro es que de esta pesadilla que va para dos años saldremos como podamos aunque seguimos sin saber cuándo. Pensábamos que la cosa estaba resuelta con la vacunación al alza y que la recuperación tomaría velocidad de crucero atizada por el aluvión de fondos europeos que, según nos vienen diciendo los que nos gobiernan, hará posible que comiencen a pasar cosas buenas en Extremadura.

Esta misma semana el presidente de la Junta ha vuelto a repetir que los próximos años van a ser muy importantes para propiciar un impulso a la comunidad autónoma. «Nunca antes se habían dado tantas circunstancias ocurriendo al mismo tiempo», según Fernández Vara y, por eso, hay que aprovechar el momento para conseguir «un PIB mucho más alto, una tasa de paro mucho más baja, que tengamos una huella de carbono más pequeña, que ganemos población y que nuestros jóvenes no solo se queden, sino que vuelvan». O lo que es lo mismo, ese listado de regalos que casi cualquier extremeño pediría para la región en su carta a los Reyes Magos.

Acostumbrados y cansados a que el urgente cambio que lleva necesitando esta tierra se resista, que deseos y proyectos se vayan difuminado hasta desaparecer, que las promesas se alarguen sine die como ese tren que recibimos como carbón navideño desde hace tanto tiempo, nos resulta complicado quizás volvernos a ilusionar.

Pero esta vez, aun a riesgo de patinar, hay motivos para pensar que quizás algo sí se está moviendo en Extremadura, en una comunidad autónoma en la que tres hermanos han conseguido que su restaurante, ubicado en Zarza de Granadilla, un pueblo de 1.800 habitantes, haya logrado su primera estrella Michelin. Ellos nos han demostrado con Versátil lo que tanto nos cuesta creernos por esos complejos que arrastramos y que es hora de sacudirnos del todo, que desde aquí también es posible crecer y triunfar.

Pero, además, esta semana nos hemos llevado la grata sorpresa de que la terminación de la EX-A1 hasta la frontera lusa tal vez sea posible algún día y podemos contar con un nuevo acceso a Lisboa. El PSOE ha presentado en la Asamblea una enmienda para que en los presupuestos de 2022 aparezcan 300.000 euros para la actualización de este proyecto. Y aunque sabemos que las partidas presupuestarias garantizan poco, el hecho de que se retome una reivindicación que los empresarios del norte extremeño llevan más de una década reclamando, hace posible volver a soñar con una infraestructura vital para la prosperidad de este territorio. Solo falta, como ha dicho la Cámara de Comercio de Cáceres, que «la noticia no caiga en saco roto y tengamos que esperar otros 10 años para que se haga efectiva».

Pero sin duda el mayor motivo para pensar que el cambio es posible, que quizás esta vez es verdad que nos van a ocurrir cosas buenas, es la posibilidad real de que Extremadura acoja la gran fábrica de baterías que está prevista en nuestro país, con una inversión de alrededor de 3.000 millones de euros a cargo del grupo Volkswagen y que podría generar hasta 5.000 empleos directos. Esto sí supondría un antes y un después en la región.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, señaló en una entrevista en HOY el pasado marzo que Extremadura tenía posibilidades para albergar la llamada gigafactoría de baterías. Y justo hace una semana hemos sabido que la comunidad solo compite ya con Valencia para hacerse con la inversión más potente que está prevista en nuestro país en este sector.

El periodista Antonio Armero ha detallado en una didáctica información los pros y contras de las dos posibles ubicaciones, de la valenciana y la extremeña. En la primera sería la localidad de Sagunto, que está cerca de la industria automovilística, tiene buenas comunicaciones y un parque empresarial enorme. Pero ni tiene litio ni tiene despoblación. Las dos cosas de las que nosotros andamos sobrados y que deben ser suficientes, esta vez sí, para no perder otro tren.

«Comparto la reclamación de los agentes sociales extremeños de que no podemos ser meros extractores. Tenemos que industrializar Extremadura y una buena base puede ser ese proyecto», dijo Reyes Maroto. Y los extremeños no debemos permitir que no sea así. Tenemos un notable déficit en comunicaciones, sí, pero es aquí donde está el litio y donde se pierden cada año habitantes. A estas alturas nadie tiene duda de que la industria es una solución a la despoblación y que, por eso, debemos exigir que la apuesta por la España vaciada deje de ser solo propaganda política. No podemos consentir de nuevo que salgan recursos de aquí para enriquecer a otros sin dejarnos valor añadido alguno. Hagamos lo que haya que hacer para que de verdad algo se mueva en Extremadura y la carta que escribiríamos todos a los Reyes Magos se cumpla.