De muertos y vivos

Noviembre se presta a recordar a nuestros difuntos. Las tardes se acortan y la niebla envuelve el ambiente desdibujando la línea entre la luz y ... las sombras, entre la vida y la muerte.

Servidora, hace más de treinta años, vino a vivir a Cáceres, una ciudad donde no tenía a nadie. Aunque el carácter de sus gentes pronto me enseñó que nunca iba a estar sola, recuerdo cómo envidiaba los domingos de reuniones familiares, que intuía llenos de risas y flanes de madre, y mi sentimiento de desarraigo cada principio de noviembre, cuando veía llenarse su cementerio sin que ninguno de los seres queridos a quien yo había de llorar estuviese en él. El tiempo me enseñó que uno termina de pertenecer a un lugar el día que tiene una lápida que honrar allí.

Hace 100.000 años los neandertales ya enterraban a sus muertos. Los antropólogos encuentran en los ritos funerarios uno de los rasgos diferenciales de nuestra especie, la única que, al parecer, expresa así la capacidad de abstracción necesaria para entender la pérdida definitiva. El mundo clásico nos habla de Antígona quien, enfrentándose al mismísimo Creonte, rey de Tebas, enterró a su hermano Polinices, insepulto por, supuestamente, traicionar a la ciudad. Ella, resistiéndose a acatar las leyes humanas por respeto a las divinas, es condenada y encerrada viva en una tumba donde acaba suicidándose.

No vivimos en una tragedia griega, aunque, como se nos supone la especie superior, seguimos celebrando (siempre he odiado esa palabra pronunciada en un sepelio) rituales funerarios. Seguimos necesitando gestionar el sinsentido de la muerte y para ello, dicen los psicólogos, precisamos un cuerpo al que despedir. Un material que devolver al polvo en el que todos acabaremos y un lugar donde consolarnos imaginando que guarda algún retazo del ausente. Sin ese paso el duelo es una operación quirúrgica a medio suturar.

El azar quiso que, en la guerra fratricida que nunca debió ocurrir, mi abuelo, guardés de finca de un señorito, fuese fusilado. Casualmente fue un muerto del bando vencedor. No por ello su muerte fue menos cruel. Dejó viuda y cinco hijos que abandonaron el pueblo para no convivir con quienes creían sus asesinos. Por eso, porque tuve la 'suerte' de conservar una partida de defunción y sus huesos en un cementerio, no puedo imaginarme el dolor de quienes ni eso poseen. De quienes han crecido bajo el recuerdo de un muerto incorpóreo. De quienes piensan en carne de su carne quebrándose bajo el asfalto de cualquier carretera o dando sustento a las malas hierbas de cualquier cuneta.

No se trata de revancha ni de olvidar a los vivos que sobrevivimos boqueando entre crisis. Pero un país no es una entidad jurídica ni una bandera. Es un conjunto de gente que se necesita entre sí para seguir con su historia. Un trozo de tierra que no puede germinar abonada con la sangre ignorada de ninguno de sus muertos.