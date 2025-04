La muerte de Primo de Rivera

Comenta Compartir

El Gobierno de Pedro Sánchez está iniciando trámites para sacar a José Antonio Primo de Rivera de Cuelgamuros y creo que no es mala cosa, ... porque todos merecemos descansar en un cementerio respetable, una sepultura digna, pero no es eso lo que yo pretendo comenta. Fue Julián Zugazagoitia, destacado periodista y consultor comisario con la Unesco quien reconoció que José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española (FE), fusilado con 33 años en la cárcel de Alicante al amanecer del 20 de noviembre de 1936, no fue merecedor de esa condena, ya que el delito por el que debía responder Primo de Rivera se había producido con anterioridad a la insurrección de los militares. Su conducta en la prisión fue dadivosa, cordial, íntima. En las horas de encierro meditaba sueños de paz: imaginaba un gobierno de concordia nacional y redactaba el borrador de su política. Temía una victoria de militares. Eso para él era el pasado, lo viejo, lo indigno. La España del siglo XIX se alargaba, perversamente en el XX. Y lo único verdadero y justo, según el periodista bilbaíno, habría sido lo de canjear al fundador de la Falange por el hijo de Francisco Largo Caballero, que fue hecho prisionero mientras hacía la mili en el regimiento de transmisiones de El Pardo, incluido a los sublevados por la sierra madrileña; luego ¿quien fue el culpable de su muerte, sino el propio Francisco Franco? Pero sin ser santo de mi devoción, porque nunca lo fue, hay que reconocerle las palabras que dejó en su testamento al decir: «Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles». Eso dice mucho en su favor y ojalá que algún día algunos comiencen por fin a mirar a todas las muertes de la Guerra Civil, las causadas por los dos bandos y más por uno que por el otro..., para aprender la noble lección del respeto mutuo.

Temas

Cartas a la directora