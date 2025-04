La muerte de Franco

Comenta Compartir

Me refiero a la carta de José Juan del Solar, publicada en HOY el martes 9, acerca de Franco. En el santoral ya hay demasiada ... gente, y en el martirologio, más todavía. No se le puede acusar de sublevarse contra una república legalmente constituida, porque no lo era, sino proclamada. No lo hizo todo mal, ni mucho menos, la creación de una clase media a él se la debemos. Pero tenía la mano muy suelta para firmar sentencias de muerte y las cinco últimas, a pesar de la oposición del Papa Pablo VI, y de Europa en general, se podían haber cambiado por la pena máxima de cárcel. Su yerno, al que Carmen Polo no podía ver, no lo dejó morir tranquilo. Esa agonía interminable, la hibernación, suponían un problema tremendo para España, el del vacío de poder. Contra todo criterio médico razonable, el equipo médico habitual escribía lo que le estaba permitido, se le mantuvo vivo, y qué bien un chute de morfina que lo mandara al otro mundo, como cualquier mortal. Nadie, a pesar de su voz atiplada, duda de su hombría y el fratricidio es una atrocidad. Sobre que Carmen Franco sea hija del matrimonio, hay dudas más que razonables, ni una foto de la niña hasta los ocho o diez años. Sacarlo del Valle de los Caídos, «lato sensu», está bien, porque no es víctima. Víctima es José Antonio, al que pudo canjear por el hijo de Largo Caballero, pero había que despejar el camino, como los otros generales golpistas, que desaparecieron misteriosamente. La que suscribe es nieta del general García de Pruneda, del Cuartel General de Generalísimo; pero eso no me impide pensar por mi cuenta.

Cartas al director